ua en ru
Вт, 31 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Можно ли отправлять паски по почте? Как украинцам поделиться пасхальной выпечкой с родными

14:10 31.03.2026 Вт
2 мин
"Праздник над праздниками" - совсем скоро, поэтому спланировать все до мелочей стоит уже сейчас
aimg Ирина Костенко
Пасхальная паска - главный символ праздника и украшение каждого стола (фото иллюстративное: Getty Images)

Традиция обмениваться пасками на Пасху позволяет почувствовать праздник даже тем, кто сейчас далеко от дома. Однако как правильно поделиться хрупкой выпечкой с близкими "на расстоянии" - могут знать не все.

Подробнее о том, можно ли отправлять паски по почте в целом и что при этом советуют специалисты, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Можно ли отправлять паски по почте

"Можно ли отправлять пасочки? Да, можно", - сообщили украинцам в пресс-службе "Новой почты" в Facebook.

Уточняется, что в период Пасхи отправлять паски можно в любую точку Украины.

Это касается как домашних изделий, так и магазинных.

Можно ли отправлять паски по почте? Как украинцам поделиться пасхальной выпечкой с роднымиОтправлять паски по почте по Украине - можно (инфографика: facebook.com/nova.poshta.official)

Как правильно отправлять паски

Для того, чтобы паски доехали по почте целыми и красивыми, украинцам советуют придерживаться ряда простых, но важных советов.

Если пасок несколько, укладывать их нужно плотно друг к другу. Фиксируя дополнительно имеющимся уплотнителем.

Можно также обернуть паски пищевой пленкой. Это защитит изделия от влаги и образования лишних крошек.

Можно ли отправлять паски по почте? Как украинцам поделиться пасхальной выпечкой с роднымиКак отправить по почте несколько пасок (инфографика: facebook.com/nova.poshta.official)

Если вы планируете отправлять одну паску, специалисты НП советуют:

  • выбирать коробку, которая на 6-8 см больше изделия (со всех сторон);
  • на дно положить уплотнитель (пузырьковую пленку, бумагу, крафт, пенопластовые гранулы);
  • разместить паску по центру;
  • заполнить пространство по бокам и сверху (чтобы она не двигалась).

"Важно: паска не должна касаться стенок коробки", - сообщили украинцам.

Можно ли отправлять паски по почте? Как украинцам поделиться пасхальной выпечкой с роднымиКак подготовить к отправке одну паску (инфографика: facebook.com/nova.poshta.official)

Когда праздновать Пасху в этом году

Ранее в ПЦУ рассказали, что в 2026 году Светлое Христово Воскресение для христиан западного и восточного обрядов приходится на разные воскресенья апреля (с разницей в неделю).

Так, 5 апреля Пасху будут отмечать христиане западного, латинского обряда.

Между тем христиане восточного обряда, православные - будут праздновать в следующее после этого воскресенье - 12 апреля.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Пасха Нова пошта ПЦУ посилки послуги ритуалы Церковный календарь Праздники Советы Паски
