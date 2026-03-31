Можно ли отправлять паски по почте? Как украинцам поделиться пасхальной выпечкой с родными

Традиция обмениваться пасками на Пасху позволяет почувствовать праздник даже тем, кто сейчас далеко от дома. Однако как правильно поделиться хрупкой выпечкой с близкими "на расстоянии" - могут знать не все.

Можно ли отправлять паски по почте

"Можно ли отправлять пасочки? Да, можно", - сообщили украинцам в пресс-службе "Новой почты" в Facebook.

Уточняется, что в период Пасхи отправлять паски можно в любую точку Украины.

Это касается как домашних изделий, так и магазинных.

Как правильно отправлять паски

Для того, чтобы паски доехали по почте целыми и красивыми, украинцам советуют придерживаться ряда простых, но важных советов.

Если пасок несколько, укладывать их нужно плотно друг к другу. Фиксируя дополнительно имеющимся уплотнителем.

Можно также обернуть паски пищевой пленкой. Это защитит изделия от влаги и образования лишних крошек.

Если вы планируете отправлять одну паску, специалисты НП советуют:

выбирать коробку, которая на 6-8 см больше изделия (со всех сторон);

на дно положить уплотнитель (пузырьковую пленку, бумагу, крафт, пенопластовые гранулы);

разместить паску по центру;

заполнить пространство по бокам и сверху (чтобы она не двигалась).

"Важно: паска не должна касаться стенок коробки", - сообщили украинцам.

Когда праздновать Пасху в этом году

Ранее в ПЦУ рассказали, что в 2026 году Светлое Христово Воскресение для христиан западного и восточного обрядов приходится на разные воскресенья апреля (с разницей в неделю).

Так, 5 апреля Пасху будут отмечать христиане западного, латинского обряда.

Между тем христиане восточного обряда, православные - будут праздновать в следующее после этого воскресенье - 12 апреля.