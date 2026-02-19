Чи існує ризик скорочення гуманітарної допомоги Україні: що кажуть у ЄС

Наразі немає ризику скорочення гуманітарної допомоги Україні від Європейського Союзу.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла єврокомісар Аджа Лябіб.
"Ризику немає. Ми щойно ухвалили рішення про значну суму і готові збільшити її, якщо буде потрібно. Також, як ви, мабуть, знаєте, ми зараз ведемо переговори щодо MFF, тобто багаторічної фінансової рамки на наступні сім років, починаючи з 2028 року. Ми пропонуємо дуже важливу і амбітну суму бюджету для гуманітарної допомоги", - розповіла Лябіб.
За її словами, мета полягає в тому, щоб працювати в рамках так званої "Глобальної Європи" з усіма іншими зовнішніми акторами.
"Це означає тіснішу співпрацю в галузі співробітництва та розвитку для надання гуманітарної допомоги більш ефективним, але й стійким чином", - пояснила єврокомісар.
Нагадаємо, Європейський Союз виділив 4,7 млрд євро на гуманітарну допомогу Україні.
Допомога зосереджена на ключових гуманітарних потребах українців - від забезпечення продуктами до підтримки енергетичної стійкості в умовах зими.
Також Єврокомісія розробляє спеціальний Енергетичний план дій для України та закликає країни ЄС без передати додаткові системи ППО. План має бути реалізований до наступної зими.
У січні Єврокомісія представила план надання Україні кредиту на 90 мільярдів євро, який погодили на саміті в середині грудня. За планом, 30 млрд євро піде на бюджетну підтримку, а 60 мільярдів - на оборонні потреби Києва.
Після цього в ЄС виникла суперечка через надання Києву позики у розмірі 90 млрд євро.
Вже 11 лютого стало відомо, що Європейський парламент схвалив кредит Україні у розмірі 90 мільярдів євро.