Чи існує ризик скорочення гуманітарної допомоги Україні: що кажуть у ЄС

Фото: єврокомісар Аджа Лябіб (Дмитро Семенюк, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова, Роман Кот

Наразі немає ризику скорочення гуманітарної допомоги Україні від Європейського Союзу.

"Ризику немає. Ми щойно ухвалили рішення про значну суму і готові збільшити її, якщо буде потрібно. Також, як ви, мабуть, знаєте, ми зараз ведемо переговори щодо MFF, тобто багаторічної фінансової рамки на наступні сім років, починаючи з 2028 року. Ми пропонуємо дуже важливу і амбітну суму бюджету для гуманітарної допомоги", - розповіла Лябіб.

За її словами, мета полягає в тому, щоб працювати в рамках так званої "Глобальної Європи" з усіма іншими зовнішніми акторами.

"Це означає тіснішу співпрацю в галузі співробітництва та розвитку для надання гуманітарної допомоги більш ефективним, але й стійким чином", - пояснила єврокомісар.

 

Допомога Україні від ЄС

Нагадаємо, Європейський Союз виділив 4,7 млрд євро на гуманітарну допомогу Україні.

Допомога зосереджена на ключових гуманітарних потребах українців - від забезпечення продуктами до підтримки енергетичної стійкості в умовах зими.

Також Єврокомісія розробляє спеціальний Енергетичний план дій для України та закликає країни ЄС без передати додаткові системи ППО. План має бути реалізований до наступної зими.

У січні Єврокомісія представила план надання Україні кредиту на 90 мільярдів євро, який погодили на саміті в середині грудня. За планом, 30 млрд євро піде на бюджетну підтримку, а 60 мільярдів - на оборонні потреби Києва.

Після цього в ЄС виникла суперечка через надання Києву позики у розмірі 90 млрд євро.

Вже 11 лютого стало відомо, що Європейський парламент схвалив кредит Україні у розмірі 90 мільярдів євро.

