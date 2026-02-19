Чи існує ризик скорочення гуманітарної допомоги Україні: що кажуть у ЄС

"Ризику немає. Ми щойно ухвалили рішення про значну суму і готові збільшити її, якщо буде потрібно. Також, як ви, мабуть, знаєте, ми зараз ведемо переговори щодо MFF, тобто багаторічної фінансової рамки на наступні сім років, починаючи з 2028 року. Ми пропонуємо дуже важливу і амбітну суму бюджету для гуманітарної допомоги", - розповіла Лябіб.

За її словами, мета полягає в тому, щоб працювати в рамках так званої "Глобальної Європи" з усіма іншими зовнішніми акторами.

"Це означає тіснішу співпрацю в галузі співробітництва та розвитку для надання гуманітарної допомоги більш ефективним, але й стійким чином", - пояснила єврокомісар.