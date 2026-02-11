Чи отримає Україна 90 млрд євро: Європарламент виніс остаточний вердикт
Сьогодні, 11 лютого, Європейський парламент схвалив кредит Україні у розмірі 90 мільярдів євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Європарламенту та заяві Мінфіну України.
Читайте також: Чехія, Угорщина та Словаччина не платитимуть: хто покриє витрати за кредитами України
Європейські депутати підтримали цей кредит на період 2026-2027 років 458 голосами "за", ще 140 проголосували "проти", 44 "утрималися".
Кредит буде фінансуватися за рахунок позики Європейського Союзу на фінансових ринках, а відсотки будуть сплачуватися з європейського бюджету.
Кредит допоможе Україні протистояти агресії Росії, зокрема шляхом закупівель озброєння.
Реакція Мінфіну України
Міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що 90 млрд євро допоможуть зміцнити оборонний потенціал, країни та забезпечити пріоритетні видатки.
"Я вдячний європейським інституціям та всім, хто наполегливо працював над цим рішенням, за забезпечення швидкого законодавчого процесу, який, сподіваємося, дозволить Україні отримати кошти вже в квітні", - сказав він.
Зазначається, що Євросоюз залишається найбільшим донором фінансової підтримки України - з початку повномасштабної війни він надав допомоги на 70,7 млрд євро.
Кошти будуть спрямовані на гарантування функціонування держбюджету України:
- 30 млрд євро передбачено бюджетної підтримки;
- 60 млрд євро - на військову підтримку.
Міністерство фінансів очікує, що перший транш Україна отримає вже в другому кварталі 2026 року.
"Мінфін вітає це рішення як важливий і своєчасний крок для забезпечення фінансової стійкості держави в умовах триваючої зброї нової агресії РФ проти України", - йдеться у заяві.
Що передувало
Нагадаємо, раніше у Європейській комісії представили план надання Україні кредиту на 90 мільярдів євро, який погодили на саміті в середині грудня.
Після цього в ЄС виникла суперечка через надання Києву позики у розмірі 90 млрд євро. Її причиною стало питання щодо можливості України витрачати ці гроші на зброю з США, а також розподілу обслуговування та винагороди за кредитування.
Проблема полягала в тому, що Франція вимагала надання преференцій країнам ЄС, тоді як Німеччина відстоювала можливість за необхідності купувати зброю в США та інших країнах. Зазначалося, що це могло уповільнити придбання Україною необхідного озброєння.
Крім того, деякі країни ЄС вимагають зобов'язати країни, які не входять до блоку, платити комісію за укладення з Україною контрактів, які будуть оплачуватись коштами з кредиту в 90 млрд євро.
Зазначимо, 4 лютого посли ЄС схвалили надання Україні кредиту на суму 90 млрд євро. Крім того, трьом країнам Євросоюзу - Чехії, Словаччині та Угорщині, дозволили не брати на себе гарантії з фінансування України у розмірі 90 млрд євро.