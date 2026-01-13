В ЄС суперечки через 90 млрд євро для України, постачання зброї під загрозою, - ЗМІ

Країни Європейського Союзу, зокрема Німеччина, Нідерланди та Франція сперечаються через використання 90 мільярдів євро для України. Головна суперечка розгорнулася навколо можливості України витрачати ці гроші на зброю з США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Видання пише, що президент Франції Еммануель Макрон хоче надати режим преференцій збройовим компаніям з ЄС, щоб зміцнити оборонну промисловість блоку. При цьому Макрон готовий пожертувати інтересами України - його не хвилює, що Київ не зможе одразу купити потрібну зброю для стримування росіян.

Макрону протистоїть більшість країн ЄС на чолі з Німеччиною та Нідерландами, які вважають, що Україна повинна мати максимальну свободу дій у фінансуванні власної оборони коштами ЄС.

"Україні терміново потрібне обладнання, вироблене третіми країнами, зокрема, системи протиповітряної оборони та перехоплювачі американського виробництва, боєприпаси та запасні частини до F-16, а також потужності для далекобійних ударів", - сказано у листі уряду Нідерландів до урядів інших країн ЄС.

Водночас на боці Франції поки що тільки Греція та Кіпр - вони підтримують прагнення Парижу обмежити придбання зброї Україною в рамках 90 млрд євро тільки фірмами, які діють в межах ЄС.

Дві третини на зброю

Видання також зазначає, що на відміну від попередніх варіантів, зараз понад дві третини цих 90 млрд євро піде на військові витрати, а не на бюджетну підтримку, сказали два джерела, знайомі з обговореннями. На ці зміни накладається жорстке протистояння між таборами Франції та Німеччини.

"Німеччина не підтримує пропозиції щодо обмеження закупівель певних товарів з третіх країн і стурбована тим, що це накладе надмірні обмеження на Україну у самозахисті", - зазначив уряд Німеччини.

Нідерланди пропонують виділити з 90 млрд євро частину на придбання іноземної зброї. Наразі мова йде про 15 мільярдів. Їх можна буде витратити на зброю, яку не виготовляє Європа.

"Оборонна промисловість ЄС наразі не в змозі виробляти еквівалентні системи або зробити це у встановлені терміни", - сказано у листі уряду Нідерландів.

Франція зі свого боку заявляє, що Євросоюз повинен отримати максимальну віддачу від фінансування України, навіть ціною неможливості для Києва купити певне озброєння.

Позиція Франції розлютила інших членів ЄС: критики Парижу кажуть, що пріоритетом повинно бути посилення обороноздатності України, а не щось інше. Суперечки в ЄС потенційно можуть вплинути на темпи постачання озброєння та на можливість купувати саме те, що потрібне Україні зараз.

"Це дуже засмучує. Ми втрачаємо фокус на нашій меті, а наша мета не в тому, щоб вести бізнес", - сказав виданню ще один з дипломатів.

Втім, потенційне вето Франції можна легко подолати, узгодивши пропозицію кваліфікованою більшістю. Але є ще одна проблема: Німеччина, хоча й відкидає ідею Макрона, пропонує натомість надавати преференції вибірково - лише фірмам з тих країн, які надали Україні найбільше фінансової підтримки. Одним з найбільших донорів України якраз є Берлін.