В ЄС розкрили деталі кредиту на 90 млрд євро для України: дві третини - на оборону

В Європейській комісії 14 січня представили план надання Україні кредиту на 90 мільярдів євро, який погодили на саміті в середині грудня. За планом, 30 млрд євро піде на бюджетну підтримку, а 60 мільярдів - на оборонні потреби Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз Єврокомісії та заяву президента ЄК Урсули фон дер Ляєн на пресконференції 14 січня.

"Сьогодні вранці в Єврокомісії ми ухвалили законодавчу пропозицію. Ми надамо Україні 90 мільярдів євро на 2026 та 2027 роки. Це робиться в рамках посиленої співпраці - 24 з 27 держав-членів", - зазначила фон дер Ляєн.

Пропозиція передбачає, що кредит буде розділено на дві частини. З них одна третина, 30 млрд євро, піде на бюджетну підтримку. Все інше, тобто 60 млрд євро, піде на військові потреби України.

Один з важливих моментів - питання оборонних закупівель, що спричинило суперечки між членами ЄС. За словами фон дер Ляєн, пріоритет оборонним закупівлям у рамках позики нададуть виробництву зброї в Євросоюзі, Україні та країнах Європейської економічної зони. У випадку, якщо певну зброю буде неможливо придбати в ЄС, Україні або країнах ЄЕЗ - допускається її придбання у третіх країн.

В пресрелізі ЄК зазначається, що ухвалений 14 січня законодавчий пакет охоплює наступні позиції:

Нова пропозиція щодо надання Україні кредиту на підтримку (на основі ст. 212 TFEU ) на суму 90 мільярдів євро. Нова пропозиція щодо внесення змін до Механізму допомоги Україні (на основі ст. 212 TFEU ) як одного із засобів надання бюджетної допомоги Україні. Нова пропозиція щодо внесення змін до Регламенту про багаторічні фінансові рамки (на основі статті 312 TFEU ), щоб дозволити покриття позики Україні з бюджетного "запасу" ЄС.

При цьому зазначається, що Євросоюз залишає за собою право за необхідності використати для погашення кредиту заморожені на території країн-членів блоку активи Росії.