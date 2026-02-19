RU

Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Существует ли риск сокращения гуманитарной помощи Украине: что говорят в ЕС

Фото: еврокомиссар Аджа Лябиб (Дмитрий Семенюк, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова, Роман Кот

Сейчас нет риска сокращения гуманитарной помощи Украине от Европейского Союза.

"Риска нет. Мы только что приняли решение о значительной сумме и готовы увеличить ее, если потребуется. Также, как вы, наверное, знаете, мы сейчас ведем переговоры по MFF, то есть многолетней финансовой рамки на следующие семь лет, начиная с 2028 года. Мы предлагаем очень важную и амбициозную сумму бюджета для гуманитарной помощи", - рассказала Лябиб.

По ее словам, цель состоит в том, чтобы работать в рамках так называемой "Глобальной Европы" со всеми другими внешними акторами.

"Это означает более тесное сотрудничество в области сотрудничества и развития для оказания гуманитарной помощи более эффективным, но и устойчивым образом", - пояснила еврокомиссар.

 

 

Помощь Украине от ЕС

Напомним, Европейский Союз выделил 4,7 млрд евро на гуманитарную помощь Украине.

Помощь сосредоточена на ключевых гуманитарных потребностях украинцев - от обеспечения продуктами до поддержки энергетической устойчивости в условиях зимы.

Также Еврокомиссия разрабатывает специальный Энергетический план действий для Украины и призывает страны ЕС без передать дополнительные системы ПВО. План должен быть реализован до следующей зимы.

В январе Еврокомиссия представила план предоставления Украине кредита на 90 миллиардов евро, который согласовали на саммите в середине декабря. По плану, 30 млрд евро пойдет на бюджетную поддержку, а 60 миллиардов - на оборонные нужды Киева.

После этого в ЕС возник спор из-за предоставления Киеву займа в размере 90 млрд евро.

Уже 11 февраля стало известно, что Европейский парламент одобрил кредит Украине в размере 90 миллиардов евро.

