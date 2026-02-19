ua en ru
Чт, 19 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Существует ли риск сокращения гуманитарной помощи Украине: что говорят в ЕС

Четверг 19 февраля 2026 13:35
UA EN RU
Существует ли риск сокращения гуманитарной помощи Украине: что говорят в ЕС Фото: еврокомиссар Аджа Лябиб (Дмитрий Семенюк, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова, Роман Кот

Сейчас нет риска сокращения гуманитарной помощи Украине от Европейского Союза.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала еврокомиссар Аджа Лябиб.

Читайте также: Гуманитарная помощь Украине на 4,7 млрд евро: в ЕС раскрыли, на что пошли средства

"Риска нет. Мы только что приняли решение о значительной сумме и готовы увеличить ее, если потребуется. Также, как вы, наверное, знаете, мы сейчас ведем переговоры по MFF, то есть многолетней финансовой рамки на следующие семь лет, начиная с 2028 года. Мы предлагаем очень важную и амбициозную сумму бюджета для гуманитарной помощи", - рассказала Лябиб.

По ее словам, цель состоит в том, чтобы работать в рамках так называемой "Глобальной Европы" со всеми другими внешними акторами.

"Это означает более тесное сотрудничество в области сотрудничества и развития для оказания гуманитарной помощи более эффективным, но и устойчивым образом", - пояснила еврокомиссар.

Помощь Украине от ЕС

Напомним, Европейский Союз выделил 4,7 млрд евро на гуманитарную помощь Украине.

Помощь сосредоточена на ключевых гуманитарных потребностях украинцев - от обеспечения продуктами до поддержки энергетической устойчивости в условиях зимы.

Также Еврокомиссия разрабатывает специальный Энергетический план действий для Украины и призывает страны ЕС без передать дополнительные системы ПВО. План должен быть реализован до следующей зимы.

В январе Еврокомиссия представила план предоставления Украине кредита на 90 миллиардов евро, который согласовали на саммите в середине декабря. По плану, 30 млрд евро пойдет на бюджетную поддержку, а 60 миллиардов - на оборонные нужды Киева.

После этого в ЕС возник спор из-за предоставления Киеву займа в размере 90 млрд евро.

Уже 11 февраля стало известно, что Европейский парламент одобрил кредит Украине в размере 90 миллиардов евро.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Помощь Украине Война в Украине
Новости
Снежный коллапс и полметра воды: где непогода парализовала жизнь украинцев (фото, видео)
Снежный коллапс и полметра воды: где непогода парализовала жизнь украинцев (фото, видео)
Аналитика
"Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина "Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"