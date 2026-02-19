Существует ли риск сокращения гуманитарной помощи Украине: что говорят в ЕС

"Риска нет. Мы только что приняли решение о значительной сумме и готовы увеличить ее, если потребуется. Также, как вы, наверное, знаете, мы сейчас ведем переговоры по MFF, то есть многолетней финансовой рамки на следующие семь лет, начиная с 2028 года. Мы предлагаем очень важную и амбициозную сумму бюджета для гуманитарной помощи", - рассказала Лябиб.

По ее словам, цель состоит в том, чтобы работать в рамках так называемой "Глобальной Европы" со всеми другими внешними акторами.

"Это означает более тесное сотрудничество в области сотрудничества и развития для оказания гуманитарной помощи более эффективным, но и устойчивым образом", - пояснила еврокомиссар.