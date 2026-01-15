Чи буде конфлікт між США і Європою за Гренландію

Мережко зазначив, що він не вірить в реальність конфлікту між США та Європою через Гренландію. Такий висновок Мережко зробив, вивчаючи Трампа, його книжки та його поведінку.

"У нього стиль такий, не дипломата, а бізнесмена. А це дехто сприймає як трошки такий агресивний стиль укладення угод. Він сам про це пише: що я навмисно завищую планку, ставлю її дуже високо, а потім починаю вже вести якісь перемовини", - пояснив нардеп.

Він додав, що заяви Трампа поки що не перетинають "червоні лінії" міжнародного права. При цьому питання Гренландії дійсно має велику важливість для безпеки США: Трамп каже про це абсолютно відверто, що не хоче, щоб острів опинився "під впливом Росії або Китаю".

"Але питання в тому, як реалізувати це. Я переконаний, що це має відбутися в рамках міжнародного права, не порушуючи територіальної цілісності Гренландії. Думаю, що, скоріше, знайдеться якийсь компроміс, який не зачепить і не зруйнує міжнародний правопорядок у регіоні. Але це також означає, що треба мати свою чітку позицію в кожній державі", - резюмував Мережко.