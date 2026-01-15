Макрон підтвердив відправлення військ Франції до Гренландії

Франція оголосила про готовність брати участь у спільних навчаннях НАТО в Гренландії, які організовує Данія, перші підрозділи вже направлені до місця проведення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію президента Франції Еммануеля Макрона в соцмережі Х .

Франція приєднується до навчань у Гренландії

Президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що країна візьме участь у спільних військових навчаннях, організованих Данією в Гренландії.

За його словами, операція отримала назву "Арктична витривалість", а перші французькі підрозділи вже в дорозі до місця проведення.

Мета і масштаби навчань

За словами Макрона, участь Франції спрямована на зміцнення співпраці з союзниками по НАТО і забезпечення безпеки в арктичному регіоні.

Після відправки перших підрозділів відбудеться прибуття додаткових військових контингентів, що дасть змогу провести комплексні тренування в різних кліматичних і тактичних умовах.

Контекст і значення

Навчання в Гренландії проводяться на тлі зростаючої конкуренції за вплив в Арктиці і необхідності демонстрації готовності країн НАТО до спільних дій.

Франція наголошує на важливості координації з союзниками і готовності до захисту стратегічно значущих територій у північних широтах.

