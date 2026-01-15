Макрон підтвердив відправлення військ Франції до Гренландії
Франція оголосила про готовність брати участь у спільних навчаннях НАТО в Гренландії, які організовує Данія, перші підрозділи вже направлені до місця проведення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію президента Франції Еммануеля Макрона в соцмережі Х.
Франція приєднується до навчань у Гренландії
Президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що країна візьме участь у спільних військових навчаннях, організованих Данією в Гренландії.
За його словами, операція отримала назву "Арктична витривалість", а перші французькі підрозділи вже в дорозі до місця проведення.
Мета і масштаби навчань
За словами Макрона, участь Франції спрямована на зміцнення співпраці з союзниками по НАТО і забезпечення безпеки в арктичному регіоні.
Після відправки перших підрозділів відбудеться прибуття додаткових військових контингентів, що дасть змогу провести комплексні тренування в різних кліматичних і тактичних умовах.
Контекст і значення
Навчання в Гренландії проводяться на тлі зростаючої конкуренції за вплив в Арктиці і необхідності демонстрації готовності країн НАТО до спільних дій.
Франція наголошує на важливості координації з союзниками і готовності до захисту стратегічно значущих територій у північних широтах.
Чому Гренландія стала "яблуком розбрату"?
Після нещодавньої операції у Венесуелі президент США Дональд Трамп знову звернув увагу на Гренландію і, вочевидь, має намір включити острів у сферу впливу США.
Гренландія, найбільший у світі острів біля узбережжя Канади, хоча і є автономною частиною Датського королівства, залишається стратегічно важливою - тут мешкає лише близько 56 тисяч осіб, а в минулому острів слугував місцем розташування американських військових баз, зокрема об'єктів із ядерним озброєнням, наразі залишилася база Пітуффік для контролю космічного простору.
Президент США Дональд Трамп наполягає на передачі Гренландії під контроль Сполучених Штатів для розміщення системи ПРО "Золотий купол", попереджаючи, що без термінових дій НАТО стратегічний острів може опинитися під контролем Росії або Китаю.
Заступник глави адміністрації Білого дому Стівен Міллер заявив, що Гренландія має стати частиною США в рамках національної системи безпеки, при цьому не виключивши можливості застосування військової сили для приєднання острова.
Нагадуємо, що Китай різко засудив інтерес США до Гренландії, закликавши не перетворювати інші держави на інструмент для реалізації власних геополітичних цілей.
Зазначимо, що прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен наголосила, що Гренландію не продають, і її жителі самі вирішують своє майбутнє. За її словами, прем'єр Гренландії Муте Егеде ясно заявив про широку підтримку серед населення ідеї про те, що острів залишається під контролем гренландців і не підлягає продажу, а сама Фредеріксен зазначила, що позиція Данії в цьому питанні незмінна навіть через п'ять років після критики спроб зазіхання з боку Трампа.