В Данії відповіли Трампу щодо Гренландії та згадали 5 статтю НАТО
Гренландія з 1949 року є членом НАТО і підпадає під дію статті 5. Крім того, китайських кораблів поблизу острова не було близько десяти років.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Данії Ларса Локке Расмуссена.
Він зазначив, що Данія створить "робочу групу високого рівня", щоб з'ясувати, чи є можливість знайти спільне з США рішення.
"Мушу сказати, що ми певною мірою поділяємо занепокоєння (президента США Дональда, - ред.) Трампа, що в Арктиці безперечно склалася нова ситуація з безпекою", - зазначив данський міністр.
Расмуссен додав, що твердження про те, що навколо Гренландії "повсюди китайські військові кораблі", не відповідає дійсності.
"За даними нашої розвідки, китайські військові кораблі не з'являлися в Гренландії вже близько десяти років", - наголосив він.
Крім того, данський глава МЗС заявив, що Гренландія "на даний момент і в найближчому майбутньому" залишиться у складі Данії.
"Ми вважаємо себе найближчими союзниками США. В Афганістані ми мали стільки ж жертв, скільки і США. Я добре розумію, що майбутнє не обов'язково залежить від минулого, але вважаю, що важливо пам'ятати про минуле", - підкреслив Расмуссен.
Що передувало
Нагадаємо, Трамп останнім часом почав частіше говорити про те, що він хотів би, щоб Гренландія увійшла до складу США. За його словами, це необхідно в межах захисту від Росії та Китаю, а оборона Гренландії - це, мовляв, "дві собачих упряжки".
Ба більше, в американському Конгресі вже навіть внесли законопроєкт про "анексію Гренландії".
Зазначимо, США можуть заплатити до 700 млрд доларів для того, щоб купити Гренландію. Держсекретарю Марко Рубіо вже доручили підготувати пропозицію.
Прем'єр Данії Метте Фредеріксен уже попереджала про те, що якщо США атакують Гренландію, "все обвалиться, включно з НАТО".
Заяви Трампа викликали сильне обурення як в самій Гренландії, так і у Європі. Зокрема Німеччина вже попередила, що цей конфлікт в жодному разі не можна ігнорувати.
Більш детально про те, чому плани Трампа на острів загрожують світу, - в матеріалі РБК-Україна.