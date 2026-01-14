ua en ru
Німеччина на цьому тижні відправить солдатів до Гренландії, - ЗМІ

Німеччина, Гренландія, Середа 14 січня 2026 21:41
UA EN RU
Німеччина на цьому тижні відправить солдатів до Гренландії, - ЗМІ Ілюстративне фото: перші солдати Бундесверу можуть прибути до Гренландії вже 15 січня (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Німеччина вже цього тижня може відправити солдатів до Гренландії. Передова група військових Бундесверу придбуде, щоб посилити оборону острова на тлі зазіхань президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на німецьке видання Bild.

Кілька джерел видання повідомили, що вже 15 січня може розпочатися операція з перекидання військових Бундесверу до Гренландії. На острів вирушить перша розвідувальна група. При цьому спікер Федерального міністерства оборони заявив, що не може ані підтвердити, ані спростувати цю інформацію.

"Данія оголосила у вівторок, що значно збільшить свою присутність. Крім того, очікується, що інші європейські партнери НАТО наслідуватимуть цей приклад", - зазначає видання.

Офіційно, свою присутність в Гренландії розширюють країни НАТО. Але в реальності операцію координує Копенгаген, а не структури Альянсу, оскільки є недовіра до США і операція проводиться без американської участі.

"У Німеччині задіяні Міністерство оборони та, провідну роль, Відомство федерального канцлера... Окрім навчальної місії для гірських військ, основними кандидатами є військово-морські та військово-повітряні сили", - сказано у повідомленні.

Додамо, що 14 січня шведські військові прибули до Гренландії - офіційно для участі у міжнародних військових навчаннях "Операція Арктична витривалість". Офіцери зі Швеції увійшли до багатонаціональної групи військових союзників, які спільно відпрацьовуватимуть сценарії реагування на потенційні загрози в арктичному регіоні.

Нагадаємо, що на тлі заяв президента США Трампа про "необхідність" для Вашингтона отримати Гренландію, прем'єр острова Єнс-Фредерік Нільсен заявив, що на острові відкидають варіанти приєднатися до Сполучених Штатів та воліють бути в союзі з Данією.

Цікаво, що у відповідь Трамп вибухнув погрозами на адресу Нільсена, заявивши, що в того "будуть великі проблеми". А 14 січня президент США виклав відразу два дописи. В першому дописі з вимогами передати Гренландію під контроль США він заявив, що це буцімто необхідно для будівництва системи ПРО "Золотий купол". В другому - відкрито висунув Данії вимогу покинути острів напризволяще.

Втім, військового шляху Білий дім поки що уникає. Так, стало відомо, що США можуть заплатити до 700 млрд доларів для того, щоб купити Гренландію. Держсекретарю Марко Рубіо вже доручили підготувати пропозицію.

