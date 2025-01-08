Клімат і геополітика: прем'єр Данії відповіла на зазіхання Трампа на Гренландію

Гренландія чітко дала зрозуміти, що вона не продається. Жителі острова самостійно мають вирішувати своє майбутнє.

Про це заявила прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politicо.

Вона нагадала, що прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде "дуже, дуже чітко дав зрозуміти... що серед народу Гренландії існує велика підтримка того, що Гренландія не продається і не буде продаватися в майбутньому".

Навіть за п'ять років після того, як Фредеріксен розкритикувала зазіхання Трампа, вона ще раз повторила, що "Гренландія належить гренландцям".

"З одного боку, я задоволена зростанням американського інтересу до Гренландії. Однак, звичайно, важливо, щоб це відбувалося таким чином, щоб саме гренландці вирішували, яким буде їхнє майбутнє", - сказала Фредеріксен у вівторок в інтерв'ю данському телеканалу TV 2.

Зазначимо, що у 2019 році Трамп уже робив пропозицію купити Гренландію. Тоді Фредеріксен назвала таку пропозицію "абсурдною" і підкреслила, що гренландці самі мають вирішувати своє майбутнє.

Вона також назвала "легітимним" рух за незалежність на острові, що зростає.

"Я помічаю сильне бажання багатьох гренландців рухатися до незалежності. Це законно, і тому я вважаю, що важливо, щоб майбутнє Гренландії формувалося в (столиці Гренландії. - ред.) Нууку", - сказала вона.

Зауваження данського лідера прозвучали після того, як минулого місяця Трамп запропонував купити Гренландію у Данії, назвавши придбання США арктичної території "абсолютною необхідністю". Він також робив таку пропозицію у 2019 році під час свого першого терміну, що викликало опір із боку Фредеріксен.

Перетин багатьох інтересів

Тим часом, як пише Associated Press, професор безпеки і навколишнього середовища Університету Огайо Джефф Дабелко пояснив спроби зазіхання США на Гренландію тим, що це місце, де "перетинаються кліматичні зміни, дефіцитні ресурси, напружена геополітика і нові моделі торгівлі".

За словами науковця, цей найбільший острів у світі зараз "багато в чому займає центральне місце у геополітичній та геоекономічній конкуренції", частково через зміну клімату.

Дабелко зазначив, що замкнені всередині цінні рідкоземельні мінерали потрібні для телекомунікацій. Крім того, в надрах Гренландії присутні уран, мільярди невикористаних барелів нафти і величезні запаси природного газу.

Як зазначив науковець, багато цих самих корисних копалин наразі постачає переважно Китай, тому інші країни, такі як Сполучені Штати, також зацікавлені у них. Три роки тому уряд Данії призупинив видобуток нафти на шельфі на території, де проживає 57 тисяч людей.

З 1992 року Гренландія втрачає близько 182 мільярдів тонн (169 мільярдів метричних тонн) льоду щороку, а в 2019 році втрати сягнули 489 мільярдів тонн на рік (444 мільярди метричних тонн).

Ризик замерзання Європи й США

Марк Серрезе, директор Національного центру даних про сніг та лід в Боулдері, штат Колорадо, зазначив, що Гренландія буде "ключовою точкою уваги" впродовж ХХІ століття через вплив її льодовикового покриву, що тане, на рівень моря. Він додав, що "в майбутньому цей вплив, імовірно, стане ще більшим".

Гренландія також слугує двигуном і "вимикачем" ключової океанічної течії, яка багато в чому впливає на клімат Землі, зокрема на активність ураганів та зимових штормів. Вона називається Атлантичною меридіональною перекидною течією (АМОК) і сповільнюється через те, що більше прісної води скидається в океан через танення льоду в Гренландії.

Серрезе зазначив, що зупинка системи течій АМОК - це переломний момент для клімату, що може занурити Європу і частини Північної Америки у тривале замерзання - сценарій, зображений у фільмі 2004 року "Післязавтра".

Гренландія відіграє певну роль у драматичному замерзанні, яке зараз переживають дві третини США. Експерт із зимової погоди Джуда Коен зазначив, що в 2012 році погодні умови над Гренландією допомогли спрямувати супершторм Сенді на Нью-Йорк і Нью-Джерсі.

"Через льодовикові гори Гренландії також змінюються патерни струменевих течій, які приносять шторми по всій земній кулі та диктують щоденну погоду. Часто, особливо взимку, блокуюча система високого тиску біля Гренландії призводить до того, що арктичне повітря падає на захід і схід, обрушуючись на Північну Америку та Європу", - сказав Коен.

Крім того, зазначають в AP, оскільки Гренландія розташована за Полярним колом між Сполученими Штатами, Росією та Європою, вона є геополітичним призом, на який США та інші країни покладають надії вже понад 150 років. І її цінність зростає, адже Арктика дедалі більше відкривається для судноплавства і торгівлі.