Головна » Новини » У світі

Швеція направила військових до Гренландії для масштабних міжнародних навчань

Середа 14 січня 2026 20:09

Швеція направила військових до Гренландії для масштабних міжнародних навчань Ілюстративне фото: військові Швеції (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Шведські військові прибули до Гренландії для участі у міжнародних військових навчаннях "Операція Арктична витривалість".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост в соцмережі Х прем’єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона.

За словами чиновника, офіцери зі Швеції увійшли до багатонаціональної групи військових союзників, які спільно відпрацьовуватимуть сценарії реагування на потенційні загрози в арктичному регіоні.

Навчання "Операція Арктична витривалість" організувала Данія, щоб перевірити оперативну готовність сил союзників, а також відпрацювати координацію між країнами НАТО та партнерами у Північній Атлантиці.

Швеція направила свій особовий склад на офіційне прохання Данії.

У рамках підготовки шведські військові будуть залучені до планування майбутніх етапів навчань, включно з тактичними маневрами, логістичною підтримкою та взаємодією з іншими країнами-учасниками. Це дозволить перевірити здатність союзників швидко реагувати на кризові ситуації в арктичному регіоні.

Прем’єр-міністр Крістерссон підкреслив, що участь шведських військових у навчаннях демонструє відданість Стокгольма принципам колективної безпеки та підтримку союзників у стратегічно важливому регіоні.

Ситуація по Гренландії

Нагадаємо, США готові заплатити до 700 млрд доларів для того, щоб купити Гренландію. Держсекретарю Марко Рубіо вже доручили підготувати пропозицію.

Ще б пак, ще 7 січня прес-секретар Білого дому Керолайн Лівітт заявляла, що президент США Дональд Трамп хоче купити Гренландію.

Президент США Дональд Трамп закликає передати Гренландію під контроль США для розміщення там системи ПРО "Золотий купол", побоюючись російської та китайської загрози.

При цьому Данія намагається зберегти суверенітет над островом, пропонуючи США та НАТО компроміс - розширення військової присутності та проведення масштабних навчань у 2026 році замість політичних поступок.

