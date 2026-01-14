Швеція направила військових до Гренландії для масштабних міжнародних навчань

Шведські військові прибули до Гренландії для участі у міжнародних військових навчаннях "Операція Арктична витривалість".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост в соцмережі Х прем’єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона .

За словами чиновника, офіцери зі Швеції увійшли до багатонаціональної групи військових союзників, які спільно відпрацьовуватимуть сценарії реагування на потенційні загрози в арктичному регіоні.

Навчання "Операція Арктична витривалість" організувала Данія, щоб перевірити оперативну готовність сил союзників, а також відпрацювати координацію між країнами НАТО та партнерами у Північній Атлантиці.

Швеція направила свій особовий склад на офіційне прохання Данії.

У рамках підготовки шведські військові будуть залучені до планування майбутніх етапів навчань, включно з тактичними маневрами, логістичною підтримкою та взаємодією з іншими країнами-учасниками. Це дозволить перевірити здатність союзників швидко реагувати на кризові ситуації в арктичному регіоні.

Прем’єр-міністр Крістерссон підкреслив, що участь шведських військових у навчаннях демонструє відданість Стокгольма принципам колективної безпеки та підтримку союзників у стратегічно важливому регіоні.