Будет ли конфликт между США и Европой за Гренландию: в Раде ответили

Несмотря на все грозные заявления президента США Дональда Трампа по Гренландии, вряд ли реально произойдет конфликт с европейскими странами из-за острова. Трамп сознательно "завышает планку" - это его переговорный стиль.
Об этом сказал глава международного Комитета Верховной Рады народный депутат Александр Мережко в интервью РБК-Украина.
Мережко отметил, что он не верит в реальность конфликта между США и Европой из-за Гренландии. Такой вывод Мережко сделал, изучая Трампа, его книги и его поведение.
"У него стиль такой, не дипломата, а бизнесмена. А это некоторые воспринимают как немножко такой агрессивный стиль заключения сделок. Он сам об этом пишет: что я намеренно завышаю планку, ставлю ее очень высоко, а потом начинаю уже вести какие-то переговоры", - пояснил нардеп.
Он добавил, что заявления Трампа пока не пересекают "красные линии" международного права. При этом вопрос Гренландии действительно имеет большую важность для безопасности США: Трамп говорит об этом совершенно откровенно, что не хочет, чтобы остров оказался "под влиянием России или Китая".
"Но вопрос в том, как реализовать это. Я убежден, что это должно произойти в рамках международного права, не нарушая территориальной целостности Гренландии. Думаю, что, скорее, найдется какой-то компромисс, который не заденет и не разрушит международный правопорядок в регионе. Но это также означает, что надо иметь свою четкую позицию в каждом государстве", - резюмировал Мережко.
Напомним, что после недавней операции в Венесуэле президент США Дональд Трамп снова обратил внимание на Гренландию. Американский президент настаивает на передаче Гренландии под контроль Соединенных Штатов для размещения системы ПРО "Золотой купол", предупреждая, что без срочных действий НАТО стратегический остров может оказаться под контролем России или Китая.
В свою очередь премьер-министр Дании Метте Фредериксен подчеркнула, что Гренландию не продают, и ее жители сами решают свое будущее. А премьер острова Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что на острове отвергают варианты присоединиться к Соединенным Штатам и предпочитают быть в союзе с Данией.
В ответ Трамп разразился угрозами в адрес Нильсена, заявив, что у того "будут большие проблемы". 14 января президент США выложил сразу два сообщения. В первом посте с требованиями передать Гренландию под контроль США он заявил, что это якобы необходимо для строительства системы ПРО "Золотой купол". Во втором - открыто выдвинул Дании требование покинуть остров на произвол судьбы.
При этом США могут заплатить до 700 млрд долларов для того, чтобы просто купить Гренландию. Госсекретарю Марко Рубио уже поручили подготовить предложение. Военного пути Белый дом избегает - особенно учитывая то, что на острове усилены войска Дании, туда же отправили шведских и норвежских военных, а на подходе силы Германии и военные из Франции.