Будет ли конфликт между США и Европой за Гренландию: в Раде ответили

Мережко отметил, что он не верит в реальность конфликта между США и Европой из-за Гренландии. Такой вывод Мережко сделал, изучая Трампа, его книги и его поведение.

"У него стиль такой, не дипломата, а бизнесмена. А это некоторые воспринимают как немножко такой агрессивный стиль заключения сделок. Он сам об этом пишет: что я намеренно завышаю планку, ставлю ее очень высоко, а потом начинаю уже вести какие-то переговоры", - пояснил нардеп.

Он добавил, что заявления Трампа пока не пересекают "красные линии" международного права. При этом вопрос Гренландии действительно имеет большую важность для безопасности США: Трамп говорит об этом совершенно откровенно, что не хочет, чтобы остров оказался "под влиянием России или Китая".

"Но вопрос в том, как реализовать это. Я убежден, что это должно произойти в рамках международного права, не нарушая территориальной целостности Гренландии. Думаю, что, скорее, найдется какой-то компромисс, который не заденет и не разрушит международный правопорядок в регионе. Но это также означает, что надо иметь свою четкую позицию в каждом государстве", - резюмировал Мережко.