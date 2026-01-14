Рубіо доручили підготувати пропозицію про купівлю Гренландії: NBC дізнався суму

США можуть заплатити до 700 млрд доларів для того, щоб купити Гренландію. Держсекретарю Марко Рубіо вже доручили підготувати пропозицію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News .

Три джерела розповіли телеканалу, що оцінку вартості Гренландії підготували вчені та колишні американські чиновники в рамках опрацювання прагнення президента США Дональда Трампа купити острів.

Така сума перевищує половину річного бюджету Пентагону і пов'язана з пріоритетами у сфері нацбезпеки для Трампа.

Однак високопоставлений представник Білого дому повідомив журналістам, що держсекретареві Марко Рубіо доручено найближчими тижнями підготувати пропозицію про купівлю Гренландії, назвавши цей план "високим пріоритетом" для Трампа.

Очікується, що сьогодні, 14 січня, Рубіо і віцепрезидент США Джей Ді Венс зустрінуться з представниками Данії та Гренландії, які прибули до Вашингтона, щоб краще зрозуміти наміри і пропозиції Трампа.

"Я б із задоволенням уклав із ними угоду. Так простіше. Але так чи інакше ми отримаємо Гренландію", - запевняв раніше Трамп.

Зі свого боку голова МЗС Гренландії Вівіан Моцфельдт після прибуття до Вашингтона наголосила, що Гренландія не хоче, щоб "нею володіли, управляли або щоб вона була частиною Сполучених Штатів".

"Ми вибираємо ту Гренландію, яку знаємо сьогодні, - як частину Королівства Данія", - сказала вона.

Також, за даними NBC News, розглядається і сценарій, за якого США та Гренландія укладуть так званий договір про вільну асоціацію. Така угода передбачала б фінансову допомогу США в обмін на дозвіл американської військової присутності.