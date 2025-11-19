Чернишова взяли під варту, а Іспанія допоможе Україні на 615 млн євро: новини за 18 листопада

У Дніпрі російською атакою понівечені будівлі "Суспільного" та "Українського радіо"

Мер Дніпра підтвердив, що росіяни цілили по телевежі та колишньому телецентру, де давно працюють журналісти "Суспільного".

Унаслідок атаки сталася пожежа: вибуховою хвилею вибило вікна й двері, пошкодило перекриття та дах редакції. На щастя, у момент удару в будівлі нікого не було.

Зеленський анонсував Ставку та зустріч зі "Слугами народу": готуються швидкі рішення

"Четвер - доручив готувати Ставку. Звісно, на цьому тижні будуть відповідні розмови з урядовцями та зустріч із керівництвом Верховної Ради й депутатами фракції "Слуга народу". Готую декілька необхідних законодавчих ініціатив і принципові швидкі рішення, які потрібні нашій державі", - додав глава держави.

У Раді заблокували трибуну і не винесли на розгляд питання про звільнення Галущенка і Гринчук

Представники партії "Європейська солідарність", зокрема її лідер Петро Порошенко заявив, що вони не будуть голосувати за звільнення обох міністрів, які фігурують у "плівках Міндіча", допоки не буде винесено на розгляд питання відставки уряду. Його партія, заблокувавши трибуну, скандувала: "Уряд - геть".

Після чого спікер ВРУ Руслан Стефанчук оголосив перерву у пленарному засіданні та скликав зібрання лідерів фракцій та груп.

ДБР почало внутрішню перевірку через "плівки Міндіча": що кажуть у бюро

За словами радниці директора ДБР з комунікації Тетяни Сап'ян, Державне бюро розслідувань буде перевіряти інформацію, яка була оприлюднена в медіа. Тобто, чи дійсно отримувалася неправомірна вигода окремими працівниками, і ким конкретно. Також буде перевірятись можливий тиск на окремих посадовців.

ДБР також попросило дозволу в НАБУ, аби допитати деяких фігурантів справи "Мідас".

Підозрювані у підриві залізниці в Польщі є українцями, - Туск

Прем'єр Польщі заявив, що органи, які розслідують інциденти із саботажем залізниці минулих вихідних, визначили двох головних підозрюваних. Він каже, що підозрювані - це двоє громадян України, які перетнули кордон з Білорусі цієї осені та, як вважається, співпрацювали з російськими розвідувальними службами.

Одного з підозрюваних раніше було засуджено судом у Львові за саботаж. Після інцидентів вони обоє втекли назад до Білорусі, каже Туск.

Іспанія виділить Україні близько 615 млн євро на закупівлю американської зброї через PURL

Допомога Україні з боку Іспанії цьогоріч сягне близько мільярда євро. Країна допоможе не лише із закупівлями озброєння, а й з таким обладнанням, наприклад, як генератори для підтримки енергосистеми перед зимою.

ЗСУ успішно застосували ракетні комплекси ATACMS для удару по військових об'єктах на території РФ, - Генштаб

У штабі додали, що застосування далекобійних засобів ураження, зокрема таких як АTACMS, триватиме.



США депортували 50 українців: ДПСУ розкрила деталі повернення через "Шегині"

"Сьогодні через пункт пропуску "Шегині", що на кордоні з Польщею зі Сполучених Штатів Америки були повернуті 50 громадян. Вони документовані відповідними документами щодо приналежності до громадянства України чи документами на повернення", - повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко.

За його словами, США завчасно поінформували українську сторону про наміри депортації групи осіб, які не мають американського громадянства, але є вихідцями з України.

Чернишову обрали запобіжний захід у вигляді арешту

Згідно з рішенням суду, Чернишову обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, або альтернатива - застава у розмірі 51 млн 600 тисяч гривень.

Зазначимо, що спочатку повідомлялося, що НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура клопотали про тримання Чернишова під вартою.

Тісні зв'язки ЄС із Китаєм заважають посилити тиск на Росію: роз'яснення Каллас

Глава дипломатії Євросоюзу Кая Каллас заявила, що співпраця країн Євросоюзу з Китаєм обмежує можливості натиснути на Пекін, щоб він припинив підтримувати РФ у війні проти України.

Вона уточнила, що ЄС намагається змусити Китай припинити допомагати Росії обходити санкції Заходу. Зокрема, блок запровадив обмеження для кількох китайських компаній у жовтні.