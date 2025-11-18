ua en ru
Вт, 18 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Енергоатом Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Підозрювані у підриві залізниці в Польщі є українцями, - Туск

Польща, Вівторок 18 листопада 2025 14:56
UA EN RU
Підозрювані у підриві залізниці в Польщі є українцями, - Туск Фото: Дональд Туск (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Польські правоохоронні органи встановили осіб, причетних до нещодавніх актів диверсії на залізниці.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє РБК-Україна з посиланням на PolskieRadio24.

За його словами, йдеться про громадян України, які діяли в інтересах російських спецслужб.

"Інтенсивна робота служб дозволила встановити осіб, відповідальних за диверсію на залізниці. Це громадяни України, які співпрацюють з Росією", - заявив Туск.

Глава уряду також уточнив інформацію щодо однієї з цих осіб: "Один з підозрюваних нами - це громадянин України, засуджений судом у Львові в травні цього року. Засуджений за диверсії на території України, перебуває в Білорусі".

Польська влада продовжує розслідування, вивчаючи мотиви та можливі канали координації дій диверсантів з російськими структурами.

Диверсії у Польщі

Раніше повідомлялося, що в Польщі виявили пошкоджену ділянку залізничної колії на ключовому маршруті до кордону з Україною. Машиніст помітив дефект біля станції PKP Mika в районі Жичина, що в Гарволінському повіті Мазовецького воєводства.

Прем’єр Дональд Туск підтвердив, що колії на напрямку Варшава–Люблін, яким проходить допомога для України, були пошкоджені через вибух. В "Укрзалізниці" зазначили, що, за даними польських служб, на місці спрацював вибуховий пристрій, який зруйнував інфраструктуру.

За словами міністра оборони Владислава Косіняка-Камиша, польські військові додатково перевірять ще близько 120 км залізничних шляхів, що ведуть до українського кордону. Тим часом слідство встановило особу покупця двох SIM-карток, які використовувалися для підриву колії на перегоні Варшава–Люблін.

Все вказує на те, що російські спецслужби причетні до організації вибухів на польській залізниці, через яку транспортувалась допомога від союзників в Україну.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польща Дональд Туск
Новини
Зеленський анонсував Ставку та зустріч зі "Слугами": готуються швидкі рішення
Зеленський анонсував Ставку та зустріч зі "Слугами": готуються швидкі рішення
Аналітика
Шторм посилюється. Чим небезпечна справа Міндіча для влади та позицій Зеленського
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Шторм посилюється. Чим небезпечна справа Міндіча для влади та позицій Зеленського