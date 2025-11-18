Іспанія оголосила про надання Україні допомоги на 615 млн євро: куди підуть гроші

Іспанія оголосила про виділення 615 млн євро допомоги Україні. Кошти підуть як на закупівлю озброєння, так і на фінансування оборонних систем.

Як повідомляє РБК-Україна , про це повідомив іспанський прем’єр-міністр Педро Санчес під час пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

"Я повідомив президенту Зеленському, що протягом наступного місяця Іспанія мобілізує новий пакет військової допомоги Україні на суму 615 мільйонів євро", - наголосив він.

За його словами, 300 млн євро з цієї суми піде на поставку озброєння, як частина двосторонньої угоди про безпеку між країнами на 1 мільярд євро.

"Разом із цими 300 мільйонами євро, 100 мільйонів євро піде на програму PURL НАТО, які будуть використані для фінансування термінової, прискореної закупівлі систем оборони, необхідних ЗСУ", - повідомив іспанський прем’єр.

Ще 215 мільйонів євро, додав він, будуть використані через інструмент SAFE, створений Єврокомісією.

Він фінансуватиме виробництво систем протидії дронам, розвідувальних радарів, засобів повітряного спостереження, багато з яких розроблені іспанськими компаніями.