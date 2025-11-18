Іспанія оголосила про надання Україні допомоги на 615 млн євро: куди підуть гроші
Іспанія оголосила про виділення 615 млн євро допомоги Україні. Кошти підуть як на закупівлю озброєння, так і на фінансування оборонних систем.
Як повідомляє РБК-Україна, про це повідомив іспанський прем’єр-міністр Педро Санчес під час пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.
"Я повідомив президенту Зеленському, що протягом наступного місяця Іспанія мобілізує новий пакет військової допомоги Україні на суму 615 мільйонів євро", - наголосив він.
За його словами, 300 млн євро з цієї суми піде на поставку озброєння, як частина двосторонньої угоди про безпеку між країнами на 1 мільярд євро.
"Разом із цими 300 мільйонами євро, 100 мільйонів євро піде на програму PURL НАТО, які будуть використані для фінансування термінової, прискореної закупівлі систем оборони, необхідних ЗСУ", - повідомив іспанський прем’єр.
Ще 215 мільйонів євро, додав він, будуть використані через інструмент SAFE, створений Єврокомісією.
Він фінансуватиме виробництво систем протидії дронам, розвідувальних радарів, засобів повітряного спостереження, багато з яких розроблені іспанськими компаніями.
Нагадаємо, Іспанія оголосила про виділення мільярда євро на закупівлю військової техніки у США для подальшої передачі Україні.
Ці кошти доповнять пакет допомоги для енергетичної інфраструктури України. Крім того, новий пакет допомоги повинен забезпечити посилення української протиповітряної оборони.
Зазначимо, раніше український лідер Володимир Зеленський заявив, що його візит до Іспанії буде результативним та відкриє новий етап співпраці з одним із найсильніших партнерів України.