ДБР почало внутрішню перевірку через "плівки Міндіча": що кажуть у бюро

Державне бюро розслідувань розпочало внутрішню перевірку через "плівки Міндіча", адже воно зацікавлене у максимально прозорому і об'єктивному з'ясуванні усіх обставин.

Про це заявила радниця директора ДБР з комунікації Тетяна Сапьян, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір національного телемарафону.

"ДБР зацікавлене в максимально прозорому і об'єктивному з'ясуванні усіх обставин, тому дійсно внутрішня перевірка проводиться без будь-яких винятків. Але прошу наголосити, що у нас немає конкретних прізвищ, посад чи підрозділів", - заявила Сапьян.

За її словами, до уваги беруться оприлюднені плівки НАБУ, згадки про те, що нібито могло би бути порушення.

"Розслідування буде з'ясовувати можливе отримання неправомірної вигоди, тобто, іншими словами, це отримання хабаря у великому розмірі за попередньою змогою групи осіб, і перевищення влади або службових повноважень", - додала радниця.

Вона також підкреслила, що слідчі будуть перевіряти інформацію, яка була оприлюднена в медіа. Тобто чи дійсно отримувалася неправомірна вигода окремими працівниками, і ким конкретно. Також буде перевірятись можливий тиск на окремих посадовців, проведення обшуків на замовлення "фігурантів".

"Щоб перевірити всі ці факти, потрібно провести величезну роботу. Тобто позиція ДБР у цьому випадку залишається незмінною – тобто жодних поблажок, чи внутрішнього такого імунітету не існує. І якщо буде підтверджено порушення закону, то рішення будуть максимально жорсткими. Звичайно, це буде донесено до суспільства", - додала Сапьян.

Також стало відомо, що ДБР попросило дозволу в НАБУ, аби поспілкуватися з певними учасниками тих подій, для того, щоб з'ясувати всі обставини. Зокрема щодо того, в якому саме розрізі йшлося про ДБР у цих плівках.