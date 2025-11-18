Тісні зв'язки ЄС із Китаєм заважають посилити тиск на Росію: роз'яснення Каллас

Співпраця країн Євросоюзу з Китаєм обмежує можливості натиснути на Пекін, щоб він припинив підтримувати РФ у війні проти України.

Про це заявила глава дипломатії Євросоюзу Кая Каллас, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

"Китай може завдати вам шкоди, і ось у чому проблема. Якщо ви не готові заплатити ту ціну, яку вони збираються вам нав'язати, діяти складно", - зазначила Каллас.

Вона уточнила, що ЄС намагається змусити Китай припинити допомагати Росії обходити санкції Заходу. Зокрема, блок запровадив обмеження для кількох китайських компаній у жовтні.

Каллас звернула увагу, що без підтримки Пекіна війна Росії проти України вже була б завершена.

"Китай був дуже хитрим у тому, щоб значно розширити свій геополітичний вплив", - додала глава дипломатії ЄС.

Каллас закликала союзників діяти спільно, наголосивши, що США, Велика Британія, Австралія, Японія та інші також відчувають вплив від дій Пекіна.

"Проблема в тому, що ми тут не діємо єдино", - вважає вона.

Варто зауважити, що останніми тижнями ЄС переконався в уразливості своїх компаній після того, як Пекін обмежив постачання рідкоземельних металів, необхідних для виробництва всього - від батарей для електромобілів до військової техніки, вимагаючи від компаній отримувати імпортні дозволи.

Європейські автовиробники також зіткнулися із загрозою дефіциту мікрочіпів після того, як компанія Nexperia, яка належить Китаю, припинила поставки через політичний конфлікт.