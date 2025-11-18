ua en ru
Вт, 18 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Енергоатом Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Зеленський анонсував Ставку та зустріч зі "Слугами": готуються швидкі рішення

Вівторок 18 листопада 2025 09:43
UA EN RU
Зеленський анонсував Ставку та зустріч зі "Слугами": готуються швидкі рішення Фото: Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент України Володимир Зеленський анонсував проведення Ставки вже цього четверга, а також зустріч з керівництвом Верховної Ради та депутатами фракції "Слуга народу".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.

"Четвер – доручив готувати Ставку. Звісно, на цьому тижні будуть відповідні розмови з урядовцями та зустріч із керівництвом Верховної Ради й депутатами фракції "Слуга народу", - заявив Зеленський.

Він також зазначив, що готує декілька необхідних законодавчих ініціатив і принципові швидкі рішення, які потрібні державі.

Що передувало

Нагадаємо, що 10 листопада НАБУ заявило про викриття масштабної корупційної схеми в "Енергоатомі". За даними слідства, учасники організації регулярно отримували "відкати" від контрагентів, а незаконні кошти відмивали в офісі в центрі Києва, що належить родині колишнього нардепа та нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача.

11 листопада НАБУ оприлюднило докази, що цей офіс відвідував екс-віцепрем’єр Олексій Чернишов. Після розголосу скандалу у відставку подали міністр юстиції Герман Галущенко та міністерка енергетики Світлана Гринчук.

Також, за даними РБК-Україна, у вівторок, 11 листопада, Чернишову повідомили про підозру в незаконному збагаченні через причетність до корупційного скандалу у сфері енергетики.

Також згодом прокурори оприлюднили нові деталі резонансної справи, у якій фігурує високопосадовець Олексій Чернишов. У корупційній схемі ключову роль відігравала його дружина – Світлана.

Всі деталі операції НАБУ під назвою "Мідас" - у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Верховна рада
Новини
Пожежі, пошкоджена будівля медіа та постраждалі: наслідки нічної атаки РФ по Дніпру
Пожежі, пошкоджена будівля медіа та постраждалі: наслідки нічної атаки РФ по Дніпру
Аналітика
Шторм посилюється. Чим небезпечна справа Міндіча для влади та позицій Зеленського
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Шторм посилюється. Чим небезпечна справа Міндіча для влади та позицій Зеленського