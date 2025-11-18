ua en ru
Вт, 18 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

У Дніпрі ворожі дрони пошкодили редакцію "Суспільного" й "Українського радіо": деталі

Вівторок 18 листопада 2025 10:16
UA EN RU
У Дніпрі ворожі дрони пошкодили редакцію "Суспільного" й "Українського радіо": деталі Російські дрони масовано атакували місто Дніпро (фото: t.me/suspilnednipro)
Автор: Ірина Костенко

У ніч з 17 на 18 листопада місто Дніпро масовано атакували ворожі дрони. Внаслідок ударів було пошкоджено, зокрема, будівлю регіональної редакції "Суспільне Дніпро" та "Українського Радіо".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію міського голови Бориса Філатова у Facebook.

Що відомо про наслідки ворожої атаки в Дніпрі

"Дивіться, виродки, я знаю, що ви мене читаєте, тому спеціально для вас напишу вашою говіркою", - написав очільник Дніпра російською мовою.

Він нагадав, що ворог - "покидьки, які знищують усе живе, до чого можуть дотягнутися", і це вже "беззаперечний факт".

Філатов поділився, що лише за останній час у Дніпрі дронами й ракетами було знищено:

  • склад жіночих прокладок;
  • виробництво з розфасовки чаю;
  • склад із ліками;
  • меблеву фабрику;
  • купу цивільного бізнесу, де не було жодного військового.

"Ви, клята сарана, просто бомбите цивільні об'єкти, щоб позбавляти людей роботи, банкрутувати підприємців і знищувати нашу економіку", - звернувся посадовець до тих, "хто його читає".

Згідно з його інформацією, вчора "виродки перевершили самі себе".

"Бомбанули по телевежі й колишньому радянському телецентру, де вже давно сидять журналісти "Суспільного"! Невже, ви, скоти, думаєте, що ми досі дивимося, як за СРСР, аналогове телебачення? Насолоджуємося УТ-1 і УТ-2? Або ви вважаєте, що якщо ви позбавите нас телевізора, то ми остаточно зламаємося?", - написав Філатов.

У Дніпрі ворожі дрони пошкодили редакцію &quot;Суспільного&quot; й &quot;Українського радіо&quot;: деталіПублікація Філатова (скриншот: facebook.com/borys.filatov.2025)

При цьому "Суспільне Дніпро" у своєму Facebook підтвердило (о 00:42 18 листопада): "Будівлю редакції "Суспільне Дніпро" та "Українського Радіо" пошкоджено внаслідок масованого обстрілу міста ввечері 17 листопада".

Було опубліковано також кадри з місця події.

Дещо згодом у виданні розповіли, що "внаслідок обстрілу сталася пожежа, повилітали вікна та двері, пошкоджено перекриття будівлі й дах".

При цьому співробітників у редакції на момент атаки, на щастя, не було.

Вже о 8 годині ранку вівторка журналісти повідомили, що військові РФ атакували чотири райони Дніпропетровської області - Дніпровський, Самарівський, Павлоградський та Нікопольський.

"Через удари в регіоні є поранені, виникла низка пожеж. Крім того, протиповітряна оборона збила над областю понад 30 дронів протягом ночі", - розповіли українцям.

Наслідки масованої атаки БпЛА по місту Дніпро продовжували ліквідовувати. При цьому пожежа в будівлі редакції "Суспільне Дніпро" ще тривала.

Згідно з інформацією журналістів, крім редакції "Суспільне Дніпро", в місті було пошкоджено також:

  • транспортне й приватне підприємства;
  • адміністративну будівлю;
  • СТО;
  • магазини та кіоски;
  • заклад громадського харчування;
  • інфраструктуру;
  • шість багатоквартирних будинків;
  • гаражі;
  • транспортні засоби.

Т.в.о начальника ОВА Владислав Гайваненко повідомив, що станом на ранок було відомо про двох постраждалих.

"Внаслідок масованої атаки у Дніпрі постраждали двоє людей. 59-річна жінка та 67-річний чоловік госпіталізовані в стані середньої тяжкості", - зауважив він у своїй публікації у Facebook.

Нагадаємо, сьогодні вночі російські війська атакували деякі регіони України ударними дронами та балістичними ракетами "Іскандер-М". Згодом у Повітряних силах ЗСУ розповіли, як українська ППО відпрацювала проти ворожих цілей.

Відомо також, що РФ вдарила по залізниці у Дніпрі та у Харківській області.

У місті постраждали, зокрема, вагони та вокзал. Два поїзди вирушили із затримкою.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дніпропетровська область Війна в Україні Дрони Атака дронів
Новини
Пожежі, пошкоджена будівля медіа та постраждалі: наслідки нічної атаки РФ по Дніпру
Пожежі, пошкоджена будівля медіа та постраждалі: наслідки нічної атаки РФ по Дніпру
Аналітика
Шторм посилюється. Чим небезпечна справа Міндіча для влади та позицій Зеленського
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Шторм посилюється. Чим небезпечна справа Міндіча для влади та позицій Зеленського