Чернишову обрали запобіжний захід у справі "Мідас": що вирішив суд

ВАКС обрав запобіжний захід колишньому віцепрем'єр-міністру Олексію Чернишову у справі про розкрадання в "Енергоатомі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВАКС.

Який запобіжний захід обрав суд

Згідно з рішенням суду, Чернишову обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, або альтернатива - застава у розмірі 51 млн 600 тисяч гривень.

Зазначимо, що спочатку повідомлялося, що НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура клопотали про тримання Чернишова під вартою.

У цій справі йому інкримінують дії за статтею 368-5 ККУ (незаконне збагачення), що передбачає 5-10 років ув’язнення та обмеження права обіймати посади до трьох років.

Під час засідання суду прокурор прокурори САП просили для підозрюваного 2 місяці під вартою або альтернативу - 55 млн гривень застави.

Що каже сам Чернишов

Ексвіцепрем’єр заперечив свою вину у справі "Мідас" та заперечує, відношення до псевдоніма "Че Гевара", який фігурує на плівках НАБУ.

Перед засіданням Чернишов поспілкувався з кореспондентом РБК-Україна і відповідав "із гумором":

Чернишов: "Ну, давайте так. Ви не знаєте, хто такий "Че Гевара"?"

Кореспондент РБК-Україна: "У нас є підозри, що це ви".

Чернишов: "Ну, я Чернишов. Я вам так скажу".

Він визнав, що голос на записах може бути схожим на його, але підкреслив, що потрібні "матеріальні докази", наголосити на важливості повної експертизи аудіозаписів:

"Ми хочемо отримати всі діалоги повністю, не вирвані з контексту, і переконатися, що йде мова саме про тих осіб", - сказав Чернишов.

Операція "Мідас" та що інкримінують Чернишову

10 листопада НАБУ та САП повідомили про масштабну операцію "Мідас" проти корупції в енергетиці. В її межах відбулися обшуки в "Енергоатомі", у відстороненого міністра юстиції Германа Галущенка та бізнесмена Тімура Міндіча.

За даними слідства, фігуранти організували схему "відкатів" розміром 10-15% від державних контрактів "Енергоатому".

Серед підозрюваних є:

Тімур Міндіч ("Карлсон") - бізнесмен, співзасновник "Кварталу 95"

Ігор Миронюк ("Рокет") - ексрадник міністра енергетики

Дмитро Басов ("Тенор") - колишній виконавчий директор з безпеки "Енергоатому"

Олександр Цукерман ("Шугармен"), Ігор Фурсенко ("Рьошик"), Леся Устименко та Людмила Зоріна учасники "бек-офісу" з легалізації коштів.

ВАКС уже обрав запобіжні заходи більшості підозрюваних, проте Міндіч та Цукерман перебувають за кордоном.

В межах розслідування НАБУ опублікувало плівки, на яких чути розмови фігурантів. На яких, Чернишова, як зазначають джерела РБК-Україна називають "Че Гевара".