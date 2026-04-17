Чернігівська ТЕЦ зупинила роботу після масованого удару

Обстріли Чернігівської області

Нагадаємо, в ніч на 17 квітня російські окупанти вчергове атакували критичну інфраструктуру Чернігівської області. Удар було завдано по потужностях АТ "Чернігівобленерго".

Чернігівщина практично щодня перебуває під російськими обстрілами.

Так, вранці 14 квітня Чернігів атакували "Шахедами". Один із безпілотників влучив у центрі міста в адміністративну будівлю, внаслідок чого постраждали двоє людей.

Того ж дня ввечері окупанти намагалися спричинити блекаут у місті - тисячі абонентів у Чернігові залишилися без електропостачання через пошкодження кабельної лінії.

Перед цим російські війська, завершуючи так зване "великоднє перемир’я", атакували енергетичну інфраструктуру області дронами, внаслідок чого низка населених пунктів залишилася без світла.

Але наймасштабніший блекаут за останній період стався 25 березня, коли близько 150 тисяч абонентів у Чернігові та Чернігівському районі залишилися без електроенергії. Влучання по об’єкту енергосистеми спричинило різкий дефіцит потужності в мережі.