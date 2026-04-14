У Чернігові "Шахед" поцілив в адмінбудівлю в центрі міста

09:54 14.04.2026 Вт
2 хв
Росія знову б'є по держустановах
aimg Олена Чупровська
У Чернігові "Шахед" поцілив в адмінбудівлю в центрі міста Ілюстративне фото: Наслідки атаки на Чернігів: ворог поцілив в адмінбудівлю (Getty Images)

У Чернігові один із "Шахедів" влучив в адмінбудівлю в центрі міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал начальника Чернігівської міської військової адміністрації Дмитра Брижинського та пресслужбу Чернігівської міської ради.

Що сталося

За інформацією Брижинського, вранці у Чернігові було чутно роботу ППО. Вона відпрацьовувала по "Шахедах", які летіли у бік міста.

Згодом стало відомо, що один із них поцілив у адмінбудівлю.

Повітряні сили ЗСУ також повідомляли про небезпеку.

"БпЛА в напрямку м.Чернігів зі сходу", - попереджали у ПС ЗСУ о 9:19.

На жаль, без наслідків не обійшлося.

"Один із шахедів влучив в адмінбудівлю в центрі міста", - йдеться у повідомленні. Втім, що саме за адмінбудівля, міська влада не уточнює.

Згодом в МВА уточнили, що постраждалих унаслідок атаки немає.

"Постраждалих серед людей немає. Унаслідок вибуху, в адмінбудівлі вибиті вікна та пошкоджені двері", - йдеться у повідомленні.

У Чернігівській міській раді уточнили, що приліт стався в центрі міста, у районі розташування адмінбудівель.

"Зафіксовано пошкодження адміністративної будівлі та багатоквартирного житлового будинку - зокрема, вибиті вікна", - кажуть у Чернігівській міській раді.

Нагадаємо, Чернігів перебуває майже під щоденними обстрілами. Учора, 13 квітня, РФ атакувала енергообʼєкт на Чернігівщині. Унаслідок влучання тисячі абонентів були без електрики.

Тим часом радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрєстнов попереджає, що Росія почала використовувати нову хитру тактику щодо ППО.

Зокрема, коли один дрон відволікає розрахунок на себе, а другий атакує мобільні вогневі групи. Це вже не поодинокий випадок.

