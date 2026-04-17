Черниговская ТЭЦ остановила работу после массированного удара

Обстрелы Черниговской области

Напомним, в ночь на 17 апреля российские оккупанты в очередной раз атаковали критическую инфраструктуру Черниговской области. Удар был нанесен по мощностям АО "Черниговоблэнерго".

Черниговщина практически ежедневно находится под российскими обстрелами.

Так, утром 14 апреля Чернигов атаковали "Шахедами". Один из беспилотников попал в центре города в административное здание, в результате чего пострадали два человека.

В тот же день вечером оккупанты пытались вызвать блэкаут в городе - тысячи абонентов в Чернигове остались без электроснабжения из-за повреждения кабельной линии.

Перед этим российские войска, завершая так называемое "пасхальное перемирие", атаковали энергетическую инфраструктуру области дронами, в результате чего ряд населенных пунктов остался без света.

Но самый масштабный блэкаут за последний период произошел 25 марта, когда около 150 тысяч абонентов в Чернигове и Черниговском районе остались без электроэнергии. Попадание по объекту энергосистемы вызвало резкий дефицит мощности в сети.