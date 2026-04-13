Перемир'ю кінець: тисячі людей без світла через удари РФ по Чернігівщині

Попри запропоноване президентом України Володимиром Зеленським продовження перемир'я Кремль знову почав бити по Україні, атакувавши відразу декілька областей. На цей момент відомо про влучання в енергооб'єкт АТ "Чернігівобленерго".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АТ " Чернігівобленерго " та моніторинговий канал Повітряних Сил ЗС України .

Українські військові повідомляють, що окупанти запустили свої дрони-камікадзе у напрямку Запоріжжя, Полтавщини, Харківщини та Дніпропетровщини. Повітряна небезпека спостерігається також на Сумщині. Ворог атакує область КАБами.

Через пошкодження енергооб'єкта на Чернігівщині без світла залишаються 12 тисяч абонентів. Фахівці збираються швидке відновлення енергопостачання, але треба дочекатись припинення повітряної тривоги в регіоні.

Що відомо про Великоднє перемир'я

Під час святкового перемир'я, запропонованого Москві Володимиром Зеленським, з полону окупантів вдалось визволити 175 захисників та 7 цивільних. Серед них є поранені. Більшість була в полоні з 2022 року.

Під час великого християнського свята ворог цинічно вбив евакуаційну групу ЗСУ. На момент злочину перемир'я вже тривало півтори години.

Не жаліли окупанти й власних бійців. Вони вдарили дронам по солдатах армії РФ, що опинились у полоні ЗСУ.

В цілому, під час перемир'я, російська армія здійснила понад дві тисячі атак за добу. Дрони та ракети не запускали, але бойові дії не припинялись - окупанти йшли в бій.