ua en ru
Ср, 25 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

Масштабний блекаут на Чернігівщині: через ворожу атаку 150 тисяч споживачів без світла

06:56 25.03.2026 Ср
2 хв
Що відомо на цей час?
aimg Оксана Гапончук
Ілюстративне фото: аварійні роботи після атаки дронів (Getty Images)

Російські окупаційні війська здійснили чергову цілеспрямовану атаку на критичну інфраструктуру України. Цього разу під ударом опинився енергетичний об'єкт у Чернігівському районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу АТ "Чернігівобленерго".

Так, за офіційною інформацією від АТ "Чернігівобленерго", внаслідок удару постраждав енергетичний об'єкт у Чернігівському районі. В результаті без електроенергії залишилися близько 150 тисяч споживачів.

"Внаслідок ворожої атаки пошкоджено енергооб'єкт у Чернігівському районі. Знеструмлено близько 150 тисяч абонентів у місті Чернігів і Чернігівському районі", - йдеться в офіційному повідомленні.

Влучання ворожого снаряда в об'єкт енергетичної системи спричинило миттєвий дефіцит потужності в мережі.

Енергетики вже мобілізували аварійні бригади та готові розпочати ліквідацію наслідків. Проте фахівці зазначають, що швидкість відновлення живлення напряму залежить від воєнної обстановки.

"Енергетики приступлять до аварійно-відновлювальних робіт щойно дозволить безпекова ситуація!" - наголосили в "Чернігівобленерго".

Мешканців регіону закликають зберігати спокій, зарядити павербанки та стежити за офіційними оновленнями щодо графіків можливих тимчасових підключень.

Зазначимо, що повітряна тривога у Чернігівській області тривала приблизно з 4 ранку до 05:40. За цей час регіону загрожували ударні безпілотники російської армії, про що попереджали Повітряні сили.

До речі, це не перша спроба ворога занурити Чернігівщину в пітьму. Область, що межує з країною-агресором, регулярно піддається терористичним обстрілам, спрямованим на руйнування цивільного життя та дестабілізацію енергосистеми України.

Нагадаємо, 22 березня, у Чернігові стався вибух в супермаркеті "АТБ", внаслідок якого поранення отримали чотири людини.

Крім того, вночі 22 березня російські безпілотники атакували сільськогосподарське підприємство у Корюківському районі Чернігівської області.

Більше по темі:
Війна в Україні Атака дронів Відключеня світла
