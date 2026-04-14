Чернігів у темряві: тисячі людей залишилися без світла, відома причина

Ввечері у вівторок, 14 квітня, тисячі абонентів у Чернігові залишились без світла через пошкодження кабельної лінії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву " Чернігівобленерго ".

"Через пошкодження кабельної лінії знеструмлена північна частина міста Чернігів. Без світла 4300 абонентів", - йдеться у заяві.

Зазначається, що енергетики уже працюють над відновленням електропостачання.

Нагадаємо, Чернігів перебуває майже під щоденними обстрілами. Учора, 13 квітня, РФ атакувала енергообʼєкт на Чернігівщині. Унаслідок влучання тисячі абонентів були без електрики.

Крім того, 13 квітня Росія завдала удару по залізничній інфраструктурі Дніпропетровщини. "Укрзалізниця" завчасно евакуювала близько 500 пасажирів приміського поїзда - після зупинки його обстріляли, проте ніхто не постраждав.

Зазначимо, на Великдень між Росією та Україною діяло перемир'я. Втім, РФ зовсім його не дотримувалась - окупанти використали тишу для підготовки до нових атак і перегрупування сил.