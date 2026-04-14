Енергетика

Чернігів у темряві: тисячі людей залишилися без світла, відома причина

22:14 14.04.2026 Вт
Енергетики вже працюють над відновленням енергопостачання
aimg Валерій Ульяненко
Чернігів у темряві: тисячі людей залишилися без світла, відома причина Фото: знеструмлені кілька тисяч абонентів у Чернігові (Getty Images)

Ввечері у вівторок, 14 квітня, тисячі абонентів у Чернігові залишились без світла через пошкодження кабельної лінії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Чернігівобленерго".

"Через пошкодження кабельної лінії знеструмлена північна частина міста Чернігів. Без світла 4300 абонентів", - йдеться у заяві.

Зазначається, що енергетики уже працюють над відновленням електропостачання.

Нагадаємо, Чернігів перебуває майже під щоденними обстрілами. Учора, 13 квітня, РФ атакувала енергообʼєкт на Чернігівщині. Унаслідок влучання тисячі абонентів були без електрики.

Крім того, 13 квітня Росія завдала удару по залізничній інфраструктурі Дніпропетровщини. "Укрзалізниця" завчасно евакуювала близько 500 пасажирів приміського поїзда - після зупинки його обстріляли, проте ніхто не постраждав.

Зазначимо, на Великдень між Росією та Україною діяло перемир'я. Втім, РФ зовсім його не дотримувалась - окупанти використали тишу для підготовки до нових атак і перегрупування сил.

Всього за два дні у Генштабі нарахували понад 10 тисяч атак Росії проти України. Зокрема, через пошкодження енергооб'єкта на Чернігівщині без світла були 12 тисяч абонентів.

Згідно з даними українських військових, окупанти запустили дрони-камікадзе у напрямку Запоріжжя, Полтавщини, Харківщини та Дніпропетровщини. Повітряна небезпека була також на Сумщині - ворог атакував область КАБами.

РФ вдарила ракетою по Дніпру: є поранені і загиблі, багато "важких" (фото)
