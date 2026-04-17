ua en ru
Пт, 17 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Окупанти вдарили по Чернігівщині: шість тисяч людей без світла

03:41 17.04.2026 Пт
2 хв
Під атаку армії РФ потрапили енергооб'єкти АТ "Чернігівобленерго"
aimg Пилип Бойко
Окупанти вдарили по Чернігівщині: шість тисяч людей без світла Фото: рятувальники ДСНС (ДСНС України)

Російські окупанти вчергове атакували критичну інфраструктуру Чернігівської області. Удар прийшовся на потужності "Чернігівобленерго".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Телеграм-канал АТ "Чернігівобленерго".

За даними підприємства, внаслідок ворожої атаки пошкоджено енергооб'єкт, через що без світла наразі знаходиться понад 6 тисяч абонентів у місті та області. Також зафіксовано влучання по низці об’єктів інфраструктури.

В АТ "Чернігівобленерго" інформують, що аварійно-відновлювальні роботи почнуться відразу після того, як ситуація в області стане безпечною.

Що відомо про обстріли критичної АТ "Чернігівобленерго"

Окупанти не вперше намагаються влаштувати блекаут мешканцям області. Майже кожного дня відбуваються атаки на енергоінфраструктуру. Ввечері у вівторок, 14 квітня, тисячі абонентів у Чернігові залишились без світла через пошкодження окупантами кабельної лінії.

В ніч на 13 число, відразу після Великодня, окупанти також били по АТ "Чернігівобленерго". Без світла залишались 12 тисяч абонентів.

Але найпотужнішу атаку окупантів мешканці області відчули 25 березня, коли 150 тисяч абонентів у місті Чернігів і Чернігівському районі опинились без електрики. Влучання ворожого снаряда в об'єкт енергетичної системи спричинило миттєвий дефіцит потужності в мережі.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Чернігів Чернівецька область
Новини
Аналітика
