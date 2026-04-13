Тисячі атак за два дні. У Генштабі порахували, як Росія "дотримувалась" великоднього перемир'я

Армія РФ за час "великоднього перемир'я" понад 10 тисяч разів атакувала українські позиції - дронами та штурмами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ .

З початку "великоднього перемир'я" зафіксовано 10 721 порушення режиму припинення вогню з боку Росії.

Що відбувалось на фронті

Лише 12 квітня на фронті сталося 107 бойових зіткнень. Найгарячіше - на Покровському напрямку.

За той самий день росіяни задіяли:

7702 дрони-камікадзе

1202 обстріли населених пунктів і позицій ЗСУ, з них 20 - із реактивних систем залпового вогню.

Чим атакували за весь час "перемир'я"

Ракет, керованих авіабомб і "Шахедів" не було. Але РФ використала іншу зброю:

9035 ударів дронами-камікадзе, серед них: "Італмас", "Ланцет", "Молнія" - 2205; FPV-дрони - 6830

1567 обстрілів позицій

119 штурмових дій.

Що відомо про "великоднє перемир'я"

Глава Кремля Володимир Путін у відповідь на пропозицію України оголосив про перемир'я 11 квітня - воно мало діяти з 16:00 того дня і до кінця доби 12 квітня. У Москві заявили, що "розраховують на дзеркальні дії з боку України".

Міністерство закордонних справ України зазначило, що пропозиція президента Володимира Зеленського про припинення вогню на Великдень "має шанс на втілення в життя", а тривале перемир'я "проторувало б шлях до справжньої дипломатії та завершення цієї війни".

Україна пропонувала продовжити перемир'я і після Великодня.