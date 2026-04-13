Тисячі атак за два дні. У Генштабі порахували, як Росія "дотримувалась" великоднього перемир'я
Армія РФ за час "великоднього перемир'я" понад 10 тисяч разів атакувала українські позиції - дронами та штурмами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
З початку "великоднього перемир'я" зафіксовано 10 721 порушення режиму припинення вогню з боку Росії.
Що відбувалось на фронті
Лише 12 квітня на фронті сталося 107 бойових зіткнень. Найгарячіше - на Покровському напрямку.
За той самий день росіяни задіяли:
- 7702 дрони-камікадзе
- 1202 обстріли населених пунктів і позицій ЗСУ, з них 20 - із реактивних систем залпового вогню.
Чим атакували за весь час "перемир'я"
Ракет, керованих авіабомб і "Шахедів" не було. Але РФ використала іншу зброю:
- 9035 ударів дронами-камікадзе, серед них: "Італмас", "Ланцет", "Молнія" - 2205; FPV-дрони - 6830
- 1567 обстрілів позицій
- 119 штурмових дій.
Що відомо про "великоднє перемир'я"
Глава Кремля Володимир Путін у відповідь на пропозицію України оголосив про перемир'я 11 квітня - воно мало діяти з 16:00 того дня і до кінця доби 12 квітня. У Москві заявили, що "розраховують на дзеркальні дії з боку України".
Міністерство закордонних справ України зазначило, що пропозиція президента Володимира Зеленського про припинення вогню на Великдень "має шанс на втілення в життя", а тривале перемир'я "проторувало б шлях до справжньої дипломатії та завершення цієї війни".
Цікаво, що Путін оголосив про "перемир'я" лише після того, як Зеленський публічно запропонував його першим. Проте Кремль подав це як власну ініціативу.
Минулого року напередодні Великодня Путін також заявляв про наказ "зупинити всі бойові дії" - з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня. Тоді лише за один день, 20 квітня, Україна зафіксувала понад 2 тисячі порушень.