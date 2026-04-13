Перемир'я фактично не було: у ЗСУ розповіли, як росіяни використали "тишу" на фронті

11:15 13.04.2026 Пн
2 хв
Інтенсивність бойових дій не зменшилася?
aimg Тетяна Степанова
Перемир'я фактично не було: у ЗСУ розповіли, як росіяни використали "тишу" на фронті Фото: у ЗСУ розповіли, як росіяни використали великоднє перемир'я на фронті (Getty Images)

Російські окупанти використали "великоднє перемир'я" для поновлення сил і перекидання техніки на фронті.

Як повідомляє РБК-Україна, про це речник Угруповання об’єднаних сил ЗСУ Віктор Трегубов розповів в ефірі телемарафону.

"На фронті фактично не було ніякого "великоднього перемирʼя", росіяни використали його для поновлення сил і перекидання техніки", - сказав Трегубов.

Речник зазначив, що інтенсивність бойових дій минулої доби взагалі не впала - було 18 ворожих штурмів, що є стандартним показником.

"Фактично "перемирʼя" було лише політичною заявою Росії. На ділянках, де була невелика кількість боїв, росіяни підтягували сили та поновлювали наступальний потенціал", - додав він.

Росія порушувала великоднє "перемир’я"

Нагадаємо, на початку квітня Україна запропонувала Росії перемир’я на час Великодня.

Тоді Росія не надала чіткої відповіді, а 9 квітня російський диктатор Володимир Путін оголосив, що перемир’я триватиме з 16:00 11 квітня до кінця доби 12 квітня.

Незважаючи на перемир'я, до вечора 11 квітня стало відомо, що росіяни, починаючи з 16:00, порушили режим припинення вогню 469 разів. Вже до ранку 12 квітня ця цифра сягнула 1723 випадків.

Далі впродовж доби атаки продовжувалися.

Також, попри оголошене перемир'я на час Великодня, російські окупанти атакували медиків на Сумщині. За допомогою дрона вони вдарили по машині швидкої допомоги.

Збройні сили України Перемир'я Росії та України Режим припинення вогню Війна в Україні
Лютий ворог Орбана. Хто такий Петер Мадяр і що він казав про Україну
Не допоміг ні Трамп, ні Путін. Як Орбан програв вибори в Угорщині – репортаж із Будапешта
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Не допоміг ні Трамп, ні Путін. Як Орбан програв вибори в Угорщині – репортаж із Будапешта