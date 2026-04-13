Перемир'я фактично не було: у ЗСУ розповіли, як росіяни використали "тишу" на фронті

Російські окупанти використали "великоднє перемир'я" для поновлення сил і перекидання техніки на фронті.

Як повідомляє РБК-Україна , про це речник Угруповання об’єднаних сил ЗСУ Віктор Трегубов розповів в ефірі телемарафону.

"На фронті фактично не було ніякого "великоднього перемирʼя", росіяни використали його для поновлення сил і перекидання техніки", - сказав Трегубов.

Речник зазначив, що інтенсивність бойових дій минулої доби взагалі не впала - було 18 ворожих штурмів, що є стандартним показником.

"Фактично "перемирʼя" було лише політичною заявою Росії. На ділянках, де була невелика кількість боїв, росіяни підтягували сили та поновлювали наступальний потенціал", - додав він.