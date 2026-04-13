Росія відновила удари по залізниці: евакуацію пасажирів провели на Дніпропетровщині

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю .

Також в Укрзалізниці показали фото з місця удару поблизу локомотива

"Завдяки злагодженим діям ніхто з пасажирів і залізничників не постраждав", - наголосили у компанії.

Приміський поїзд зупинили на найближчій станції, після чого евакуювали близько 500 пасажирів. Локомотивна бригада вантажного поїзда також вчасно залишила кабіну локомотива.

Як уточнили в Укрзалізниці, система оперативно зафіксувала повітряну загрозу та передала дані поїзним бригадам, які перебували в зоні небезпеки.

"Сьогодні зранку завдяки чіткій роботі моніторингового центру повітряних загроз та локомотивних бригад Укрзалізниці на Дніпропетровщині вдалося завчасно зупинити приміський поїзд та евакуювати пасажирів", - йдеться у повідомленні.

У компанії зазначили, що відновлення атак після певного затишшя не забарилося.

Удари по залізниці України

Протягом березня 2026 року російські війська значно активізували цілеспрямовані атаки на об'єкти "Укрзалізниці".

Якщо раніше ворог здебільшого бив по коліях та станціях, то тепер основною мішенню став саме рухомий склад із пасажирами.

Так, на початку місяця у Криворізькому районі Дніпропетровської області дрон влучив у вагон приміського поїзда під час руху - одна людина загинула, ще десятеро отримали поранення.

Після цього російські безпілотники атакували Миколаїв, де пошкодження зазнав вагон пасажирського потяга, також того ж дня був ракетний удар по залізничній інфраструктурі Одещини.

Згодом під удар потрапив пасажирський поїзд сполученням Київ-Суми, а також стало відомо про влучання дрона у хвостовий тепловоз на Сумщині.

Вже 31 березня атаці зазнав залізничний вокзал у Слов’янську, де були поранені працівники локомотивного депо у тому числі й важкий.

На тлі цих атак "Укрзалізниця" посилила заходи безпеки для пасажирів і попередила про можливі евакуації під час загроз повітряних ударів.