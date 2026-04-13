РФ атакувала енергообʼєкт на Чернігівщині: низка населених пунктів без світла
Російські окупанти вночі 13 квітня атакували дроном енергетичний об'єкт у Чернігівській області. Низка населених пунктів знеструмлені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса.
"Сьогодні вночі росіяни "Гранню" атакували енергообʼєкт у Чернігівському районі. На місці влучання - пожежа. Низка населених пунктів знеструмлені", - повідомив Чаус.
За його словами, енергетики поступово заживлюють абонентів.
"Великоднє перемирʼя завершилось ударом по нашій енергетиці. Протягом тижня були обстріли. Нашим захисникам вдалося збити 52 ворожі дрони", - додав глава ОВА.
Обстріли України
Нагадаємо, у ніч на 13 квітня Росія атакувала Україну 98 ударними дронами з шести напрямків. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих безпілотників.
Водночас зафіксовано влучання 9 ударних дронів на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 1 локації.
Також 12 квітня, попри оголошене перемир'я на час Великодня, російські окупанти атакували медиків на Сумщині. За допомогою дрона вони вдарили по машині швидкої допомоги.