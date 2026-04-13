РФ атакувала енергообʼєкт на Чернігівщині: низка населених пунктів без світла

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса.

"Великоднє перемирʼя завершилось ударом по нашій енергетиці. Протягом тижня були обстріли. Нашим захисникам вдалося збити 52 ворожі дрони", - додав глава ОВА.

За його словами, енергетики поступово заживлюють абонентів.

"Сьогодні вночі росіяни "Гранню" атакували енергообʼєкт у Чернігівському районі. На місці влучання - пожежа. Низка населених пунктів знеструмлені", - повідомив Чаус.

Нагадаємо, у ніч на 13 квітня Росія атакувала Україну 98 ударними дронами з шести напрямків. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих безпілотників.

Водночас зафіксовано влучання 9 ударних дронів на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 1 локації.

Також 12 квітня, попри оголошене перемир'я на час Великодня, російські окупанти атакували медиків на Сумщині. За допомогою дрона вони вдарили по машині швидкої допомоги.