Чекати доведеться довше: у Києві змінили терміни перекриття важливого проспекту
Мешканців і гостей Києва попередили про продовження обмеження руху на одному з ключових проспектів міста. Рішення ухвалили через необхідність подальшого будівництва метро на Виноградар.
Головне:
- Ділянка обмежень: проспект, рух на якому тимчасово перекрито, розташований у Подільському районі міста Києва.
- Терміни перекриття: планувалось, що обмеження на ділянці проспекту почнуться з 5 квітня 2025 року і триватимуть рік, однак зараз їх продовжили до грудня.
- Причина: активна фаза будівництва метро на Виноградар, яка включає складні інженерні роботи та спорудження тунелів.
- Як об'їхати: через запроваджені обмеження наземний транспорт і надалі курсуватиме за затвердженими раніше тимчасовими схемами.
Перекриття якого проспекту продовжили й навіщо
Згідно з інформацією прес-служби Київської міської державної адміністрації (КМДА), у столиці продовжили перекриття проспекту Європейського Союзу (колишня назва - проспект Правди).
Українцям пояснили (посилаючись на Департамент транспортної інфраструктури КМДА), що відповідне рішення ухвалили через необхідність подальшого будівництва метро на Виноградар.
Проспект Європейського Союзу в Києві (карта: google.com/maps)
Повідомляється, що зміни пов'язані з активною фазою будівництва нової ділянки Сирецько-Печерської лінії метро - в напрямку житлового масиву Виноградар.
"На об'єкті тривають складні інженерні роботи, зокрема спорудження тунелів і підготовка інфраструктури для майбутніх станцій", - уточнили у КМДА.
Як саме змінились терміни перекриття
Про перекриття руху на проспекті Європейського Союзу через будівництво метро на Виноградар водіям і пасажирам повідомили ще наприкінці березня 2025 року.
Планувалось, що обмеження для транспорту і пішоходів на ділянці проспекту - від проспекту Василя Порика до проспекту Свободи - будуть тривати:
- з 5 квітня 2025 року;
- до 5 квітня 2026 року.
"Однак терміни робіт переглянули, і тепер обмеження продовжили до 1 грудня 2026 року", - повідомили у КМДА.
Про внесення відповідних змін йдеться у розпорядженні міського голови Віталія Кличка (№135 від 24.03.2026).
Розпорядження київського міського голови (скриншот: kyivcity.gov.ua)
Як курсує транспорт під час перекриття
У КМДА розповіли, що у зв'язку з продовженням перекриття проспекту Європейського Союзу наземний транспорт і надалі курсуватиме за тимчасовими схемами.
Виходячи з цього, водіям і пасажирам рекомендують заздалегідь планувати маршрути - з урахуванням об'їздів.
При цьому раніше Патрульна поліція Києва повідомила учасникам дорожнього руху, що об'їзд (з 5 квітня 2025 року) буде здійснюватися "проспектом Василя Порика - через проспект Свободи - до проспекту Єропейського Союзу та у зворотному напрямку".
Фрагмент публікації правоохоронців від 3 квітня 2025 року (карта: t.me/kyivpatrol)
Насамкінець у Департаменті КМДА нагадали, що "будівництво метро на Виноградар лишається одним із ключових інфраструктурних проєктів столиці".
"Який у майбутньому має суттєво зменшить навантаження на наземний громадський транспорт району", - підсумували у КМДА.
