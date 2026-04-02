ua en ru
Чт, 02 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Изменения

Ждать придется дольше: в Киеве изменили сроки перекрытия важного проспекта

14:50 02.04.2026 Чт
3 мин
Планировать маршруты водителям и пассажирам лучше заранее - с учетом объездов
aimg Ирина Костенко
Перекрытие одного из проспектов в Киеве продлили почти до конца года (фото иллюстративное: Getty Images)

Жителей и гостей Киева предупредили о продлении ограничения движения на одном из ключевых проспектов города. Решение приняли из-за необходимости дальнейшего строительства метро на Виноградарь.

Подробнее о введенных для водителей и пассажиров ограничениях, новых сроках перекрытия и схеме объездов, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • Участок ограничений: проспект, движение на котором временно перекрыто, расположен в Подольском районе города Киева.
  • Сроки перекрытия: планировалось, что ограничения на участке проспекта начнутся с 5 апреля 2025 года и продлятся год, однако сейчас их продлили до декабря.
  • Причина: активная фаза строительства метро на Виноградарь, которая включает сложные инженерные работы и строительство тоннелей.
  • Как объехать: из-за введенных ограничений наземный транспорт и в дальнейшем будет курсировать по утвержденным ранее временным схемам.

Перекрытие какого проспекта продлили и зачем

Согласно информации пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА), в столице продлили перекрытие проспекта Европейского Союза (прежнее название - проспект Правды).

Украинцам объяснили (ссылаясь на Департамент транспортной инфраструктуры КГГА), что соответствующее решение приняли из-за необходимости дальнейшего строительства метро на Виноградарь.

Ждать придется дольше: в Киеве изменили сроки перекрытия важного проспектаПроспект Европейского Союза в Киеве (карта: google.com/maps)

Сообщается, что изменения связаны с активной фазой строительства нового участка Сырецко-Печерской линии метро - в направлении жилого массива Виноградарь.

"На объекте продолжаются сложные инженерные работы, в частности сооружение тоннелей и подготовка инфраструктуры для будущих станций", - уточнили в КГГА.

Как именно изменились сроки перекрытия

О перекрытии движения на проспекте Европейского Союза из-за строительства метро на Виноградарь водителям и пассажирам сообщили еще в конце марта 2025 года.

Планировалось, что ограничения для транспорта и пешеходов на участке проспекта - от проспекта Василия Порика до проспекта Свободы - будут продолжаться:

  • с 5 апреля 2025 года;
  • до 5 апреля 2026 года.

"Однако сроки работ пересмотрели, и теперь ограничения продлили до 1 декабря 2026 года", - сообщили в КГГА.

О внесении соответствующих изменений говорится в распоряжении городского главы Виталия Кличко (№135 от 24.03.2026).

Ждать придется дольше: в Киеве изменили сроки перекрытия важного проспектаРаспоряжение киевского городского главы (скриншот: kyivcity.gov.ua)

Как курсирует транспорт во время перекрытия

В КГГА рассказали, что в связи с продолжением перекрытия проспекта Европейского Союза наземный транспорт и в дальнейшем будет курсировать по временным схемам.

Исходя из этого, водителям и пассажирам рекомендуют заранее планировать маршруты - с учетом объездов.

При этом ранее Патрульная полиция Киева сообщила участникам дорожного движения, что объезд (с 5 апреля 2025 года) будет осуществляться "по проспекту Василия Порика - через проспект Свободы - до проспекта Европейского Союза и в обратном направлении".

Ждать придется дольше: в Киеве изменили сроки перекрытия важного проспектаФрагмент публикации правоохранителей от 3 апреля 2025 года (карта: t.me/kyivpatrol)

В завершение в Департаменте КГГА напомнили, что "строительство метро на Виноградарь остается одним из ключевых инфраструктурных проектов столицы".

"Который в будущем должен существенно уменьшит нагрузку на наземный общественный транспорт района", - подытожили в КГГА.

Напомним, ранее мы рассказывали, почему одно из проектных решений в рамках строительства метро на Виноградарь в Киеве является нестандартным и применяется впервые в Украине.

Кроме того, мы объясняли, правда ли, что в метро Киева "текут" стены и потолки.

Читайте также, когда вероятно завершение работ на станции столичного метро "Мостицкая", которая соединит "Сырец" и "Варшавскую".

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Евросоюз КГГА Киев Метро Инфраструктура Автомобильное движение Советы водителям Вождение
Новости
Дизель уже под 93 грн, бензин и газ дорожают: АЗС повысили цены на топливо
Аналитика
