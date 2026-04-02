Ждать придется дольше: в Киеве изменили сроки перекрытия важного проспекта
Жителей и гостей Киева предупредили о продлении ограничения движения на одном из ключевых проспектов города. Решение приняли из-за необходимости дальнейшего строительства метро на Виноградарь.
Подробнее о введенных для водителей и пассажиров ограничениях, новых сроках перекрытия и схеме объездов, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
- Участок ограничений: проспект, движение на котором временно перекрыто, расположен в Подольском районе города Киева.
- Сроки перекрытия: планировалось, что ограничения на участке проспекта начнутся с 5 апреля 2025 года и продлятся год, однако сейчас их продлили до декабря.
- Причина: активная фаза строительства метро на Виноградарь, которая включает сложные инженерные работы и строительство тоннелей.
- Как объехать: из-за введенных ограничений наземный транспорт и в дальнейшем будет курсировать по утвержденным ранее временным схемам.
Перекрытие какого проспекта продлили и зачем
Согласно информации пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА), в столице продлили перекрытие проспекта Европейского Союза (прежнее название - проспект Правды).
Украинцам объяснили (ссылаясь на Департамент транспортной инфраструктуры КГГА), что соответствующее решение приняли из-за необходимости дальнейшего строительства метро на Виноградарь.
Проспект Европейского Союза в Киеве (карта: google.com/maps)
Сообщается, что изменения связаны с активной фазой строительства нового участка Сырецко-Печерской линии метро - в направлении жилого массива Виноградарь.
"На объекте продолжаются сложные инженерные работы, в частности сооружение тоннелей и подготовка инфраструктуры для будущих станций", - уточнили в КГГА.
Как именно изменились сроки перекрытия
О перекрытии движения на проспекте Европейского Союза из-за строительства метро на Виноградарь водителям и пассажирам сообщили еще в конце марта 2025 года.
Планировалось, что ограничения для транспорта и пешеходов на участке проспекта - от проспекта Василия Порика до проспекта Свободы - будут продолжаться:
- с 5 апреля 2025 года;
- до 5 апреля 2026 года.
"Однако сроки работ пересмотрели, и теперь ограничения продлили до 1 декабря 2026 года", - сообщили в КГГА.
О внесении соответствующих изменений говорится в распоряжении городского главы Виталия Кличко (№135 от 24.03.2026).
Распоряжение киевского городского главы (скриншот: kyivcity.gov.ua)
Как курсирует транспорт во время перекрытия
В КГГА рассказали, что в связи с продолжением перекрытия проспекта Европейского Союза наземный транспорт и в дальнейшем будет курсировать по временным схемам.
Исходя из этого, водителям и пассажирам рекомендуют заранее планировать маршруты - с учетом объездов.
При этом ранее Патрульная полиция Киева сообщила участникам дорожного движения, что объезд (с 5 апреля 2025 года) будет осуществляться "по проспекту Василия Порика - через проспект Свободы - до проспекта Европейского Союза и в обратном направлении".
Фрагмент публикации правоохранителей от 3 апреля 2025 года (карта: t.me/kyivpatrol)
В завершение в Департаменте КГГА напомнили, что "строительство метро на Виноградарь остается одним из ключевых инфраструктурных проектов столицы".
"Который в будущем должен существенно уменьшит нагрузку на наземный общественный транспорт района", - подытожили в КГГА.
Напомним, ранее мы рассказывали, почему одно из проектных решений в рамках строительства метро на Виноградарь в Киеве является нестандартным и применяется впервые в Украине.
Кроме того, мы объясняли, правда ли, что в метро Киева "текут" стены и потолки.
Читайте также, когда вероятно завершение работ на станции столичного метро "Мостицкая", которая соединит "Сырец" и "Варшавскую".