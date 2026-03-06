Про ями можна забути? У "Київавтодорі" сказали, які дороги й мости відремонтують цього року

Дороги в Києві спеціалісти ремонтують незалежно від сезону. У КК "Київавтодор" розповіли, які об'єкти - шляхопроводи, шосе та вулиці - в планах на 2026 рік.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням коментар комунальної корпорації.

Головне: Сезонне "розмаїття" : формат роботи дорожників залежить, зокрема, від температури повітря й погодних умов.

: формат роботи дорожників залежить, зокрема, від температури повітря й погодних умов. Кваліфікація : для підвищення якості робіт інженери та лінійні працівники ШЕУ проходять спеціальне навчання й тестування.

: для підвищення якості робіт інженери та лінійні працівники ШЕУ проходять спеціальне навчання й тестування. Термін служби : мінімальний строк придатності асфальту за нормами - 3 роки, тож фактично покриття може триматися без деформацій довше.

: мінімальний строк придатності асфальту за нормами - 3 роки, тож фактично покриття може триматися без деформацій довше. Масштабні роботи : у планах на 2026 рік - капітальний ремонт деяких ключових магістралей Києва.

: у планах на 2026 рік - капітальний ремонт деяких ключових магістралей Києва. Критична інфраструктура: особливу увагу планують приділити шляхопроводам біля деяких столичних станцій метро.

Як ремонтують дороги Києва в холодний період року

"В поточному році станом на сьогодні ШЕУ (Шляхово-експлуатаційним управлінням по ремонту та утриманню автомобільних шляхів і споруд, - Ред.) виконано ремонт дорожнього покриття загальним обсягом 8269 кв.м.", - розповіли у "Київавтодорі".

Зазначається, що ремонт здійснюється всіма технологічно дозволеними методами для зимового періоду:

гарячою асфальтобетонною сумішшю з використанням бункер-термосів;

литою асфальтобетонною сумішшю з використанням термокотлів;

холодною асфальтобетонною сумішшю;

за допомогою рециклерів (мобільних установок для ямкового ремонту, які переробляють старий асфальт чи крихту на гарячу асфальтобетонну суміш прямо на місці роботи).

Як працюють дорожники столиці у теплий період року

У теплий період року дорожники Києва, за інформацією комунальної корпорації, проводять роботи, необхідні для:

забезпечення безпеки дорожнього руху всіх його учасників;

подовження терміну служби покриття міських вулиць.

Йдеться про такі процеси:

роботи з герметизації тріщин покриття бітумною мастикою;

ремонт струменево-ін'єкційним методом;

безпосередній ремонт покриття асфальтобетонними сумішами.

"У зв'язку з гармонізацією державних будівельних стандартів зі стандартами країн ЄС, у місті Києві та в усій країні впроваджуються як нові технології, так і матеріали", - наголосили у "Київавтодорі".

Скільки насправді "тримається" асфальт на дорогах

Згідно з даними комунальної корпорації, "мінімально допустимий строк експлуатаційної придатності асфальтобетонного покриття згідно з ДБН (державною будівельною нормою, - Ред.) В.2.3-4:2015 становить 3 роки".

"Водночас результати моніторингу об'єктів капітального ремонту свідчать, що фактичний термін служби покриття - без появи значних деформацій - може зростати до 5-7 років", - поділились у "Київавтодорі".

Українцям розповіли також, що з метою підвищення якості виконання робіт "запроваджено щорічне додаткове навчання з подальшим тестуванням головних інженерів та лінійних працівників ШЕУ".

"Паралельно здійснюється системне оновлення технічної бази підприємств", - додали у корпорації.

Які дороги й мости відремонтують в Києві цього року

У "Київавтодорі" поділились також переліком об'єктів (станом на зараз), які планують відремонтувати у столиці впродовж 2026 року:

капітальний ремонт шляхопроводу біля станції метро "Осокорки" (по проспекту Миколи Бажана);

(по проспекту Миколи Бажана); реконструкція шляхопроводу на перетині вул. Будівельників із Броварським проспектом і Святошино-Броварською лінією метрополітену ( біля станції метро "Дарниця" );

); капітальний ремонт шляхопроводу в складі транспортної розв'язки на перетині вул. Миропільської з Броварським проспектом і Святошино-Броварською лінією метрополітену ( біля станції метро "Чернігівська" );

); капітальний ремонт шляхопроводу через залізничну колію ділянки "Київ - Петрівка - Київська ГЕС" по вул. Полярній;

На 2026 рік у Києві заплановано ремонт різних ділянок доріг (інфографіка РБК-Україна)

капітальний ремонт Харківського шосе у Дніпровському та Дарницькому районах;

у Дніпровському та Дарницькому районах; капітальний ремонт вул. Богатирської в Оболонському районі;

в Оболонському районі; капітальний ремонт проспекту Лобановського у Солом'янському районі;

у Солом'янському районі; капітальний ремонт проспекту Свободи - від просп. Правди до просп. Порика;

- від просп. Правди до просп. Порика; капітальний ремонт вулиці Міської - від просп. Палладіна до дороги "Київ - Гостомель";

- від просп. Палладіна до дороги "Київ - Гостомель"; капітальний ремонт вулиці Героїв Маріуполя з кільцевою розв'язкою на перетині з вул. Докії Гуменної у Голосіївському районі;

Не забувають у столиці й про пішохідні зони (інфографіка РБК-Україна)