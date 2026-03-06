ua en ru
Головна » Життя » Суспільство

Про ями можна забути? У "Київавтодорі" сказали, які дороги й мости відремонтують цього року

12:56 06.03.2026 Пт
4 хв
Миритися з обмеженнями руху декому з водіїв доведеться вже зараз
aimg Ірина Костенко aimg Катерина Гончарова
Про ями можна забути? У "Київавтодорі" сказали, які дороги й мости відремонтують цього року На 2026 рік "Київавтодор" запланував низку важливих ремонтних робіт (фото ілюстративне: Getty Images)

Дороги в Києві спеціалісти ремонтують незалежно від сезону. У КК "Київавтодор" розповіли, які об'єкти - шляхопроводи, шосе та вулиці - в планах на 2026 рік.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням коментар комунальної корпорації.

Читайте також: На дорогах яма на ямі: чому в Київській області кладуть зараз "холодний" асфальт і чи ефективно це

Головне:

  • Сезонне "розмаїття": формат роботи дорожників залежить, зокрема, від температури повітря й погодних умов.
  • Кваліфікація: для підвищення якості робіт інженери та лінійні працівники ШЕУ проходять спеціальне навчання й тестування.
  • Термін служби: мінімальний строк придатності асфальту за нормами - 3 роки, тож фактично покриття може триматися без деформацій довше.
  • Масштабні роботи: у планах на 2026 рік - капітальний ремонт деяких ключових магістралей Києва.
  • Критична інфраструктура: особливу увагу планують приділити шляхопроводам біля деяких столичних станцій метро.

Як ремонтують дороги Києва в холодний період року

"В поточному році станом на сьогодні ШЕУ (Шляхово-експлуатаційним управлінням по ремонту та утриманню автомобільних шляхів і споруд, - Ред.) виконано ремонт дорожнього покриття загальним обсягом 8269 кв.м.", - розповіли у "Київавтодорі".

Зазначається, що ремонт здійснюється всіма технологічно дозволеними методами для зимового періоду:

  • гарячою асфальтобетонною сумішшю з використанням бункер-термосів;
  • литою асфальтобетонною сумішшю з використанням термокотлів;
  • холодною асфальтобетонною сумішшю;
  • за допомогою рециклерів (мобільних установок для ямкового ремонту, які переробляють старий асфальт чи крихту на гарячу асфальтобетонну суміш прямо на місці роботи).

Як працюють дорожники столиці у теплий період року

У теплий період року дорожники Києва, за інформацією комунальної корпорації, проводять роботи, необхідні для:

  • забезпечення безпеки дорожнього руху всіх його учасників;
  • подовження терміну служби покриття міських вулиць.

Йдеться про такі процеси:

  • роботи з герметизації тріщин покриття бітумною мастикою;
  • ремонт струменево-ін'єкційним методом;
  • безпосередній ремонт покриття асфальтобетонними сумішами.

"У зв'язку з гармонізацією державних будівельних стандартів зі стандартами країн ЄС, у місті Києві та в усій країні впроваджуються як нові технології, так і матеріали", - наголосили у "Київавтодорі".

Скільки насправді "тримається" асфальт на дорогах

Згідно з даними комунальної корпорації, "мінімально допустимий строк експлуатаційної придатності асфальтобетонного покриття згідно з ДБН (державною будівельною нормою, - Ред.) В.2.3-4:2015 становить 3 роки".

"Водночас результати моніторингу об'єктів капітального ремонту свідчать, що фактичний термін служби покриття - без появи значних деформацій - може зростати до 5-7 років", - поділились у "Київавтодорі".

Українцям розповіли також, що з метою підвищення якості виконання робіт "запроваджено щорічне додаткове навчання з подальшим тестуванням головних інженерів та лінійних працівників ШЕУ".

"Паралельно здійснюється системне оновлення технічної бази підприємств", - додали у корпорації.

Які дороги й мости відремонтують в Києві цього року

У "Київавтодорі" поділились також переліком об'єктів (станом на зараз), які планують відремонтувати у столиці впродовж 2026 року:

  • капітальний ремонт шляхопроводу біля станції метро "Осокорки" (по проспекту Миколи Бажана);
  • реконструкція шляхопроводу на перетині вул. Будівельників із Броварським проспектом і Святошино-Броварською лінією метрополітену (біля станції метро "Дарниця");
  • капітальний ремонт шляхопроводу в складі транспортної розв'язки на перетині вул. Миропільської з Броварським проспектом і Святошино-Броварською лінією метрополітену (біля станції метро "Чернігівська");
  • капітальний ремонт шляхопроводу через залізничну колію ділянки "Київ - Петрівка - Київська ГЕС" по вул. Полярній;

Про ями можна забути? У &quot;Київавтодорі&quot; сказали, які дороги й мости відремонтують цього рокуНа 2026 рік у Києві заплановано ремонт різних ділянок доріг (інфографіка РБК-Україна)

  • капітальний ремонт Харківського шосе у Дніпровському та Дарницькому районах;
  • капітальний ремонт вул. Богатирської в Оболонському районі;
  • капітальний ремонт проспекту Лобановського у Солом'янському районі;
  • капітальний ремонт проспекту Свободи - від просп. Правди до просп. Порика;
  • капітальний ремонт вулиці Міської - від просп. Палладіна до дороги "Київ - Гостомель";
  • капітальний ремонт вулиці Героїв Маріуполя з кільцевою розв'язкою на перетині з вул. Докії Гуменної у Голосіївському районі;

Про ями можна забути? У &quot;Київавтодорі&quot; сказали, які дороги й мости відремонтують цього року

Про ями можна забути? У &quot;Київавтодорі&quot; сказали, які дороги й мости відремонтують цього рокуНе забувають у столиці й про пішохідні зони (інфографіка РБК-Україна)

  • капітальний ремонт тротуару по непарній стороні вулиці Героїв Оборони - від вул. Виставкової до будівлі за адресою вул. Героїв Оборони, 17 корпус №2.

Нагадаємо, раніше український уряд розпорядився розпочати терміновий ремонт автомобільних доріг загального користування - щойно дозволять погодні умови.

Тим часом президент Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Юлія Свириденко повідомили, що ремонт доріг в Україні обійдеться у 52 млрд гривень і пройде у два етапи.

Читайте також, чому науковці б'ють на сполох через міст Патона в Києві.

Більше по темі:
Київ Інфраструктура Автомобільний рух Поради водіям Водіння Міст
