Про ями можна забути? У "Київавтодорі" сказали, які дороги й мости відремонтують цього року
Дороги в Києві спеціалісти ремонтують незалежно від сезону. У КК "Київавтодор" розповіли, які об'єкти - шляхопроводи, шосе та вулиці - в планах на 2026 рік.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням коментар комунальної корпорації.
Головне:
- Сезонне "розмаїття": формат роботи дорожників залежить, зокрема, від температури повітря й погодних умов.
- Кваліфікація: для підвищення якості робіт інженери та лінійні працівники ШЕУ проходять спеціальне навчання й тестування.
- Термін служби: мінімальний строк придатності асфальту за нормами - 3 роки, тож фактично покриття може триматися без деформацій довше.
- Масштабні роботи: у планах на 2026 рік - капітальний ремонт деяких ключових магістралей Києва.
- Критична інфраструктура: особливу увагу планують приділити шляхопроводам біля деяких столичних станцій метро.
Як ремонтують дороги Києва в холодний період року
"В поточному році станом на сьогодні ШЕУ (Шляхово-експлуатаційним управлінням по ремонту та утриманню автомобільних шляхів і споруд, - Ред.) виконано ремонт дорожнього покриття загальним обсягом 8269 кв.м.", - розповіли у "Київавтодорі".
Зазначається, що ремонт здійснюється всіма технологічно дозволеними методами для зимового періоду:
- гарячою асфальтобетонною сумішшю з використанням бункер-термосів;
- литою асфальтобетонною сумішшю з використанням термокотлів;
- холодною асфальтобетонною сумішшю;
- за допомогою рециклерів (мобільних установок для ямкового ремонту, які переробляють старий асфальт чи крихту на гарячу асфальтобетонну суміш прямо на місці роботи).
Як працюють дорожники столиці у теплий період року
У теплий період року дорожники Києва, за інформацією комунальної корпорації, проводять роботи, необхідні для:
- забезпечення безпеки дорожнього руху всіх його учасників;
- подовження терміну служби покриття міських вулиць.
Йдеться про такі процеси:
- роботи з герметизації тріщин покриття бітумною мастикою;
- ремонт струменево-ін'єкційним методом;
- безпосередній ремонт покриття асфальтобетонними сумішами.
"У зв'язку з гармонізацією державних будівельних стандартів зі стандартами країн ЄС, у місті Києві та в усій країні впроваджуються як нові технології, так і матеріали", - наголосили у "Київавтодорі".
Скільки насправді "тримається" асфальт на дорогах
Згідно з даними комунальної корпорації, "мінімально допустимий строк експлуатаційної придатності асфальтобетонного покриття згідно з ДБН (державною будівельною нормою, - Ред.) В.2.3-4:2015 становить 3 роки".
"Водночас результати моніторингу об'єктів капітального ремонту свідчать, що фактичний термін служби покриття - без появи значних деформацій - може зростати до 5-7 років", - поділились у "Київавтодорі".
Українцям розповіли також, що з метою підвищення якості виконання робіт "запроваджено щорічне додаткове навчання з подальшим тестуванням головних інженерів та лінійних працівників ШЕУ".
"Паралельно здійснюється системне оновлення технічної бази підприємств", - додали у корпорації.
Які дороги й мости відремонтують в Києві цього року
У "Київавтодорі" поділились також переліком об'єктів (станом на зараз), які планують відремонтувати у столиці впродовж 2026 року:
- капітальний ремонт шляхопроводу біля станції метро "Осокорки" (по проспекту Миколи Бажана);
- реконструкція шляхопроводу на перетині вул. Будівельників із Броварським проспектом і Святошино-Броварською лінією метрополітену (біля станції метро "Дарниця");
- капітальний ремонт шляхопроводу в складі транспортної розв'язки на перетині вул. Миропільської з Броварським проспектом і Святошино-Броварською лінією метрополітену (біля станції метро "Чернігівська");
- капітальний ремонт шляхопроводу через залізничну колію ділянки "Київ - Петрівка - Київська ГЕС" по вул. Полярній;
На 2026 рік у Києві заплановано ремонт різних ділянок доріг (інфографіка РБК-Україна)
- капітальний ремонт Харківського шосе у Дніпровському та Дарницькому районах;
- капітальний ремонт вул. Богатирської в Оболонському районі;
- капітальний ремонт проспекту Лобановського у Солом'янському районі;
- капітальний ремонт проспекту Свободи - від просп. Правди до просп. Порика;
- капітальний ремонт вулиці Міської - від просп. Палладіна до дороги "Київ - Гостомель";
- капітальний ремонт вулиці Героїв Маріуполя з кільцевою розв'язкою на перетині з вул. Докії Гуменної у Голосіївському районі;
Не забувають у столиці й про пішохідні зони (інфографіка РБК-Україна)
- капітальний ремонт тротуару по непарній стороні вулиці Героїв Оборони - від вул. Виставкової до будівлі за адресою вул. Героїв Оборони, 17 корпус №2.
Нагадаємо, раніше український уряд розпорядився розпочати терміновий ремонт автомобільних доріг загального користування - щойно дозволять погодні умови.
Тим часом президент Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Юлія Свириденко повідомили, що ремонт доріг в Україні обійдеться у 52 млрд гривень і пройде у два етапи.
Читайте також, чому науковці б'ють на сполох через міст Патона в Києві.