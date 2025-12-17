"Метро на Виноградар". Кличко розповів, коли завершать станцію "Мостицька"
Завершення робіт на станції столичного метро "Мостицька", що з'єднає "Сирець" та "Варшавську", передбачене у 2026 році.
Як пише РБК-Україна, про це розповів мер Києва Віталій Кличко.
У столиці триває будівництво метро на Виноградар. Як зазначив Кличко, підрядник виконує роботи одразу на 6-ти будмайданчиках - цілодобово, з дотриманням комендантської години.
"Завершення робіт на станції "Мостицька" в основних конструкціях передбачене в 2026 році. Вже побудували правий тунель від "Мостицької" до "Сирця", частину вентиляційних вузлів, переклали мережі. Загалом протяжність першої черги метро на Виноградар складає 3,7 км", - повідомив міський голова.
Він зазначив, що між станціями "Мостицька" та "Варшавська" будують двоярусні монолітні тунелі, що є унікальною технологією для України.
"Роботи відбуваються в складних гідрогеологічних умовах та наявності розгалуженої мережі комунікацій на різних глибинах залягання, в щільній міській забудові. Між станціями "Мостицька» та "Варшавська" будують двоярусні монолітні тунелі. Дворівневі тунелі - це унікальна технологія для України. І близько третини цих конструкцій вже влаштували", - зазначив мер Києва.
Віталій Кличко наголосив, що метро на Виноградар покращить транспортне обслуговування мешканців Подільського району та міста загалом, забезпечить швидке й зручне сполучення з центром та іншими районами столиці.
Будівництво метро на Виноградар
Нагадаємо, відкрити нові станції метро на Виноградар влада обіцяла в 2021 році. Однак у кінці 2023 року КП "Київський метрополітен" розірвав договір із "Київметробудом" через надто повільне виконання будівельних робіт.
У 2024 році роботи відновили, у КМДА анонсували завершення будівництва за 2,5 роки, але залежно від фінансування. Втім восени цього року мер Києва Віталій Кличко заявив, що станцію "Мостицька" відкриють уже в 2026 році.
Як повідомлялося раніше, станція метро "Мостицька" - це проєктна назва майбутньої станції Сирецько-Печерської лінії Київського метрополітену, що будується на Виноградар, між "Сирцем" та "Варшавською".
Вона розташована під перехрестям вулиць Віктора Некрасова, Білицької та Межової, але через територіальну невідповідність назви, її перейменують до відкриття згідно з рішенням Комісії з найменувань.