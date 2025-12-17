"Метро на Виноградар". Кличко розповів, коли завершать станцію "Мостицька"

Завершення робіт на станції столичного метро "Мостицька", що з'єднає "Сирець" та "Варшавську", передбачене у 2026 році.

Як пише РБК-Україна , про це розповів мер Києва Віталій Кличко.

У столиці триває будівництво метро на Виноградар. Як зазначив Кличко, підрядник виконує роботи одразу на 6-ти будмайданчиках - цілодобово, з дотриманням комендантської години.

"Завершення робіт на станції "Мостицька" в основних конструкціях передбачене в 2026 році. Вже побудували правий тунель від "Мостицької" до "Сирця", частину вентиляційних вузлів, переклали мережі. Загалом протяжність першої черги метро на Виноградар складає 3,7 км", - повідомив міський голова.

Він зазначив, що між станціями "Мостицька" та "Варшавська" будують двоярусні монолітні тунелі, що є унікальною технологією для України.

"Роботи відбуваються в складних гідрогеологічних умовах та наявності розгалуженої мережі комунікацій на різних глибинах залягання, в щільній міській забудові. Між станціями "Мостицька» та "Варшавська" будують двоярусні монолітні тунелі. Дворівневі тунелі - це унікальна технологія для України. І близько третини цих конструкцій вже влаштували", - зазначив мер Києва.

Віталій Кличко наголосив, що метро на Виноградар покращить транспортне обслуговування мешканців Подільського району та міста загалом, забезпечить швидке й зручне сполучення з центром та іншими районами столиці.