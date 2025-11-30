Частина Сум залишилась без світла після обстрілу РФ
Російські війська сьогодні вдень, 30 листопада, атакували енергетичну інфраструктуру Сум. Через ворожий обстріл частина обласного центру залишилась без світла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Сумиобленерго".
"Через військову агресію РФ знеструмлено частину міста Суми. Окрім цього, продовжують діяти графіки погодинних відключень", - зазначили у "Сумиобленерго".
Також повідомляється, що енергетики вже працюють над відновленням електропостачання.
Удари РФ по енергетиці Сумської області
Зазначимо, за даними НЕК "Укренерго", Сумська область входить у перелік територій, де найважча ситуація зі світлом. Російські окупанти атакують цей регіон не тільки ракетами та "Шахедами", але й іншими засобами ураження.
Так, армія РФ сьогодні вдень, 30 листопада, атакувала енергетичну інфраструктуру Сумської області. В результаті обстрілу частина мешканців без води та світла.
Також окупанти вдень 28 листопада атакували енергетичний об'єкт в Сумській області. Внаслідок теракту ворога зазнав поранень електромонтер місцевого обленерго, його ушпиталили.
При цьому атакували Сумську громаду дронами-камікадзе. Внаслідок обстрілу у Сумах було зафіксовано перебої з електропостачанням. Частину міста знеструмило.
Окрім того, російські війська в ніч на 23 листопада атакували дронами Сумську область. Пошкоджено підрозділ ДСНС та житловий сектор, постраждав рятувальник.
Ввечері у середу, 12 листопада, росіяни також завдали удару по енергетичній інфраструктурі Сумщини. Внаслідок атаки частина Сум залишилась без світла.