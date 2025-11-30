ua en ru
Частина Сум залишилась без світла після обстрілу РФ

Неділя 30 листопада 2025 15:07
Частина Сум залишилась без світла після обстрілу РФ Фото: частина Сум залишилась без світла після обстрілу РФ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські війська сьогодні вдень, 30 листопада, атакували енергетичну інфраструктуру Сум. Через ворожий обстріл частина обласного центру залишилась без світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Сумиобленерго".

"Через військову агресію РФ знеструмлено частину міста Суми. Окрім цього, продовжують діяти графіки погодинних відключень", - зазначили у "Сумиобленерго".

Також повідомляється, що енергетики вже працюють над відновленням електропостачання.

Удари РФ по енергетиці Сумської області

Зазначимо, за даними НЕК "Укренерго", Сумська область входить у перелік територій, де найважча ситуація зі світлом. Російські окупанти атакують цей регіон не тільки ракетами та "Шахедами", але й іншими засобами ураження.

Так, армія РФ сьогодні вдень, 30 листопада, атакувала енергетичну інфраструктуру Сумської області. В результаті обстрілу частина мешканців без води та світла.

Також окупанти вдень 28 листопада атакували енергетичний об'єкт в Сумській області. Внаслідок теракту ворога зазнав поранень електромонтер місцевого обленерго, його ушпиталили.

При цьому атакували Сумську громаду дронами-камікадзе. Внаслідок обстрілу у Сумах було зафіксовано перебої з електропостачанням. Частину міста знеструмило.

Окрім того, російські війська в ніч на 23 листопада атакували дронами Сумську область. Пошкоджено підрозділ ДСНС та житловий сектор, постраждав рятувальник.

Ввечері у середу, 12 листопада, росіяни також завдали удару по енергетичній інфраструктурі Сумщини. Внаслідок атаки частина Сум залишилась без світла.

Суми Сумська область Вторгнення Росії до України
