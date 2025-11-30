ua en ru
РФ атакувала енергетичну інфраструктуру Сумщини: частина району без води та світла

Неділя 30 листопада 2025 14:37
РФ атакувала енергетичну інфраструктуру Сумщини: частина району без води та світла Фото: РФ атакувала енергетичну інфраструктуру Сумщини (facebook.com/DSNSKHARKIV)
Автор: Константин Широкун

Російські війська сьогодні вдень, 30 листопада, атакували енергетичну інфраструктуру Сумської області. В результаті обстрілу частина мешканців без води та світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Сумської ОВА Олега Григорова.

"Сьогодні Росія знову прицільно б’є по енергетичній інфраструктурі Сумщини. Ворожі удари спричинили перебої з електро- та водопостачанням у Сумському районі", - зазначив Григоров.

За словами глави Сумської ОВА, агресор продовжує намагатися позбавити людей базових умов життя, цинічно атакуючи цивільну інфраструктуру.

Він також зазначив, що до ліквідації наслідків залучені всі необхідні служби. Енергетики працюють над відновленням стабільного електропостачання.

Зазначимо, за даними НЕК "Укренерго", Сумська область входить у перелік територій, де найважча ситуація зі світлом. Російські окупанти атакують цей регіон не тільки ракетами та "Шахедами", але й іншими засобами ураження.

Нагадаємо, що окупанти вдень 28 листопада атакували енергетичний об'єкт в Сумській області. Внаслідок теракту ворога зазнав поранень електромонтер місцевого обленерго, його ушпиталили.

Також 24 листопада російські окупанти атакували Сумську громаду дронами-камікадзе. Внаслідок обстрілу у Сумах було зафіксовано перебої з електропостачанням. Частину міста знеструмило.

Окрім того, російські війська в ніч на 23 листопада атакували дронами Сумську область. Пошкоджено підрозділ ДСНС та житловий сектор, постраждав рятувальник.

