Окупанти атакували енергетичний об'єкт на Сумщині, є поранений

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Міненерго та АТ " Сумиобленерго ".

В Міністерстві енергетики повідомили, що російський дрон атакував енергетичний об'єкт на Сумщині. Під час атаки там була бригада енергетиків, яка виконувала відновлювальні роботи. Внаслідок атаки є поранений.

"Бригада енергетиків виконувала роботи, коли територія об’єкта була атакована ворожим дроном. Електромонтер з обслуговування підстанцій отримав поранення. Наразі йому надається уся необхідна медична допомога", - сказано у повідомленні.

В "Сумиобленерго" пізніше підтвердили атаку окупантів на енергетичний об'єкт та поранення одного з працівників.

"Сьогодні під час чергової атаки армії РФ на Суми було поранено працівника АТ "Сумиобленерго". Енергетика доправили до лікарні, де фахівці надають допомогу постраждалому", - сказано у повідомленні.