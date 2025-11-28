ua en ru
Пт, 28 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Андрій Єрмак Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Окупанти атакували енергетичний об'єкт на Сумщині, є поранений

Україна, Сумська область, П'ятниця 28 листопада 2025 15:00
UA EN RU
Окупанти атакували енергетичний об'єкт на Сумщині, є поранений Ілюстративне фото: окупанти атакували енергетичний об'єкт, коли там були електрики (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Російські окупанти вдень 28 листопада атакували енергетичний об'єкт в Сумській області. Внаслідок теракту ворога зазнав поранень електромонтер місцевого обленерго, його ушпиталили.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Міненерго та АТ "Сумиобленерго".

В Міністерстві енергетики повідомили, що російський дрон атакував енергетичний об'єкт на Сумщині. Під час атаки там була бригада енергетиків, яка виконувала відновлювальні роботи. Внаслідок атаки є поранений.

"Бригада енергетиків виконувала роботи, коли територія об’єкта була атакована ворожим дроном. Електромонтер з обслуговування підстанцій отримав поранення. Наразі йому надається уся необхідна медична допомога", - сказано у повідомленні.

В "Сумиобленерго" пізніше підтвердили атаку окупантів на енергетичний об'єкт та поранення одного з працівників.

"Сьогодні під час чергової атаки армії РФ на Суми було поранено працівника АТ "Сумиобленерго". Енергетика доправили до лікарні, де фахівці надають допомогу постраждалому", - сказано у повідомленні.

Зазначимо, за даними НЕК "Укренерго", Сумська область входить у перелік територій, де найважча ситуація зі світлом. Російські окупанти атакують цей регіон не тільки ракетами та "Шахедами", але й іншими засобами ураження.

Наприклад, 24 листопада російські окупанти атакували Сумську громаду дронами-камікадзе. Внаслідок обстрілу у Сумах було зафіксовано перебої з електропостачанням. Частину міста знеструмило.

Читайте РБК-Україна в Google News
Суми Сумська область Війна в Україні
Новини
НАБУ підтверджує обшуки у Єрмака: перші деталі
НАБУ підтверджує обшуки у Єрмака: перші деталі
Аналітика
Грошей від ЄС може не бути? Коли чекати на рішення щодо репараційного кредиту і хто заважає
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Грошей від ЄС може не бути? Коли чекати на рішення щодо репараційного кредиту і хто заважає