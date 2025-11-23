Росіяни вночі атакували Сумщину: пошкоджено будівлю ДСНС, постраждав рятувальник
Російські війська в ніч на 23 листопада атакували дронами Сумську область. Пошкоджено підрозділ ДСНС та житловий сектор, постраждав рятувальник.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.
Як повідомили у ДСНС, у Шосткинському районі внаслідок нанесеного удару по одному з населених пунктів було пошкоджено будівлю та техніку пожежно-рятувального підрозділу.
Одного рятувальника з попереднім діагнозом акубаротравма госпіталізовано до медичного закладу.
Фото: наслідки удару РФ по будівлі ДСНС у Сумській області (ДСНС)
В іншому населеному пункті Шосткинського району через атаку російського дрона загорілася нежитлова будівля. Рятувальники ліквідували пожежу.
У Сумах співробітники ДСНС обстежили місце влучання. Пошкодження зафіксовано як у житловому секторі, так і в нежитловій будівлі.
Обстріл України 23 листопада
Нагадаємо, у ніч на 23 листопада Росія атакувала Україну, застосувавши 98 ударних безпілотників. Силам ППО вдалося збити 69 ворожих дронів.
Водночас зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників на 12 локаціях.
Зокрема, росіяни атакували Дніпро та область ударними безпілотниками. Відомо про пожежі у багатоповерхівці та приватній оселі.
Внаслідок удару по Дніпру постраждали 14 осіб, серед них - дитина 11 років.
Окрім цього, внаслідок російського удару зайнялися балкони у дев'ятиповерхівці та прибудова до приватного будинку. Серед понівеченого й 6 автомобілів.
Також росіяни вкотре атакували дронами Одеську область. Виникли пожежі на об’єктах енергетичної інфраструктури та в колишній промисловій будівлі.