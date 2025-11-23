Росіяни вночі атакували Сумщину: пошкоджено будівлю ДСНС, постраждав рятувальник

Російські війська в ніч на 23 листопада атакували дронами Сумську область. Пошкоджено підрозділ ДСНС та житловий сектор, постраждав рятувальник.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС .

Як повідомили у ДСНС, у Шосткинському районі внаслідок нанесеного удару по одному з населених пунктів було пошкоджено будівлю та техніку пожежно-рятувального підрозділу.

Одного рятувальника з попереднім діагнозом акубаротравма госпіталізовано до медичного закладу.

Фото: наслідки удару РФ по будівлі ДСНС у Сумській області (ДСНС)

В іншому населеному пункті Шосткинського району через атаку російського дрона загорілася нежитлова будівля. Рятувальники ліквідували пожежу.

У Сумах співробітники ДСНС обстежили місце влучання. Пошкодження зафіксовано як у житловому секторі, так і в нежитловій будівлі.