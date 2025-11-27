В "Укренерго" назвали регіони, в яких найгірша ситуація з електропостачанням

У більшості українських регіонів важка ситуація зі світлом. Але найскладніша - у прифронтових регіонах, в тому числі в Сумах, Полтаві, Харкові та Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву голови правління НЕК "Укренерго" Віталія Зайченка в ефірі "Ми - Україна".

За його словами, саме перераховані регіони найбільше страждають від російських атак. Окупанти застосовують там не тільки ракети та ударні дрони, але й інші атакуючі засоби. "І в тих умовах у яких працюють ремонтні бригади у цих областях - умови роботи найтяжчі, бо безпекова ситуація там найгірша", - резюмував він.