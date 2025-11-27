В "Укренерго" назвали регіони, в яких найгірша ситуація з електропостачанням
У більшості українських регіонів важка ситуація зі світлом. Але найскладніша - у прифронтових регіонах, в тому числі в Сумах, Полтаві, Харкові та Донецькій області.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву голови правління НЕК "Укренерго" Віталія Зайченка в ефірі "Ми - Україна".
За його словами, саме перераховані регіони найбільше страждають від російських атак. Окупанти застосовують там не тільки ракети та ударні дрони, але й інші атакуючі засоби.
"І в тих умовах у яких працюють ремонтні бригади у цих областях - умови роботи найтяжчі, бо безпекова ситуація там найгірша", - резюмував він.
Зазначимо, що сьогодні, 27 листопада, в усіх регіонах України застосовуються обмеження споживання електроенергії. Причиною стали наслідки масованих російських ударів по енергетичних об’єктах, які спричинили пошкодження ліній та локальні знеструмлення. Ми писали, де та як будуть вимикати світло - конкретніше по регіонах.
Окрім цього, чергові ракетно-дронові теракти РФ проти енергетики змусили запровадити аварійні відключення в трьох регіонах. У Сумській, Харківській та Полтавській областях 27 листопада скасували дію ГПВ через аварійну ситуацію в енергомережі.
За даними Міненерго, головною проблемою енергосистеми є не нестача електроенергії, а неможливість доставити її між регіонами. Російські окупанти вчиняють теракти не тільки проти об'єктів генерації, але й проти об'єктів розподілення електроенергії.