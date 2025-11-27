ua en ru
Чт, 27 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

В "Укренерго" назвали регіони, в яких найгірша ситуація з електропостачанням

Україна, Четвер 27 листопада 2025 15:44
UA EN RU
В "Укренерго" назвали регіони, в яких найгірша ситуація з електропостачанням Фото: директор НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко (Олег Момот, РБК-Україна)
Автор: Антон Корж

У більшості українських регіонів важка ситуація зі світлом. Але найскладніша - у прифронтових регіонах, в тому числі в Сумах, Полтаві, Харкові та Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву голови правління НЕК "Укренерго" Віталія Зайченка в ефірі "Ми - Україна".

За його словами, саме перераховані регіони найбільше страждають від російських атак. Окупанти застосовують там не тільки ракети та ударні дрони, але й інші атакуючі засоби.

"І в тих умовах у яких працюють ремонтні бригади у цих областях - умови роботи найтяжчі, бо безпекова ситуація там найгірша", - резюмував він.

Зазначимо, що сьогодні, 27 листопада, в усіх регіонах України застосовуються обмеження споживання електроенергії. Причиною стали наслідки масованих російських ударів по енергетичних об’єктах, які спричинили пошкодження ліній та локальні знеструмлення. Ми писали, де та як будуть вимикати світло - конкретніше по регіонах.

Окрім цього, чергові ракетно-дронові теракти РФ проти енергетики змусили запровадити аварійні відключення в трьох регіонах. У Сумській, Харківській та Полтавській областях 27 листопада скасували дію ГПВ через аварійну ситуацію в енергомережі.

За даними Міненерго, головною проблемою енергосистеми є не нестача електроенергії, а неможливість доставити її між регіонами. Російські окупанти вчиняють теракти не тільки проти об'єктів генерації, але й проти об'єктів розподілення електроенергії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укренерго Графіки відключення світла Відключеня світла
Новини
Зеленський звернувся до Трампа у День подяки: очікуємо на розвиток дипломатії
Зеленський звернувся до Трампа у День подяки: очікуємо на розвиток дипломатії
Аналітика
Грошей від ЄС може не бути? Коли чекати на рішення щодо репараційного кредиту і хто заважає
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Грошей від ЄС може не бути? Коли чекати на рішення щодо репараційного кредиту і хто заважає