Частина Сум знеструмлена через удар РФ по енергетиці області

Сумська область, Середа 12 листопада 2025 21:13
Частина Сум знеструмлена через удар РФ по енергетиці області Фото: у Сумах зникло світло після чергового обстрілу росіян (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Ввечері у середу, 12 листопада, росіяни завдали удару по енергетичній інфраструктурі Сумщини. Внаслідок атаки частина Сум залишилась без світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міненерго.

"Росія атакувала енергетичну інфраструктуру Сумщини. Внаслідок ворожої атаки частина м. Суми залишилася без електропостачання", - інформує міністерство.

Зазначається, що наразі енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Окрім цього, на Сумщині продовжують діяти графіки погодинних відключень. Дізнатися свою чергу/підчергу можна на сайті АТ "Сумиобленерго" в розділі "Споживачам-Відключення-Дізнатися чергу ГПВ" (за особовим рахунком або адресою).

Слідкувати за змінами графіків можна в особистому кабінеті E-Svitlo та однойменному додатку.

Сьогодні, 12 листопада, у Сумах частина споживачів вже тимчасово залишалася без електроенергії внаслідок аварійного відключення на одному з енергетичних об’єктів.

Масований обстріл енергетики України 8 листопада

Нагадаємо, росіяни посилили масштабні удари по енергетичних об'єктах України. У зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі через ворожі удари в країні запровадили погодинні відключення електроенергії.

Відключення світла стали жорсткішими після масштабного обстрілу росіян по об'єктах енергетичної інфраструктури в ніч на 8 листопада. Тоді росіяни завдали комбінованого удару дронами та ракетами "Кинджал" і "Калібр".

"Центренерго" повідомило, що цей обстріл був наймасованішим за весь час повномасштабної війни. Її ТЕС - Зміївська та Трипільська - повністю припинили генерувати електроенергію.

В понеділок, 10 листопада, міністр енергетики України Світлана Гринчук заявила, що енергетики приступили до відновлення Зміївської та Трипільської ТЕС, проте жодних деталей не повідомила.

