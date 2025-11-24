Частина Сум знеструмлена після російського удару дронами: що відомо

Сьогодні, 24 листопада, російські окупанти атакували Сумську громаду дронами-камікадзе. Внаслідок обстрілу у Сумах зафіксовано перебої з електропостачанням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Сумської ОВА Олега Григорова і допис "Сумиобленерго".

Григоров зазначив, що росіяни вчергове вдарили по цивільній інфраструктурі. Внаслідок удару у Сумах є перебої з електропостачанням. Він розповів, що РФ поцілила у житловий сектор одного зі старостинських округів. Григоров додав, що наразі відбувається уточнення щодо пошкоджень та можливих постраждалих. Очільник ОВА закликав місцевих жителів перебувати у безпечних місцях, оскільки зберігається загроза повторних ударів. У "Сумиобленерго" повідомили, що частина Сум залишилась без світла через удар російських окупантів. Крім того, продовжують діяти графіки погодинних відключень. Наразі енергетики працюють над відновленням електропостачання.