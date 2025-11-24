Частина Сум знеструмлена після російського удару дронами: що відомо
Сьогодні, 24 листопада, російські окупанти атакували Сумську громаду дронами-камікадзе. Внаслідок обстрілу у Сумах зафіксовано перебої з електропостачанням.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Сумської ОВА Олега Григорова і допис "Сумиобленерго".
Григоров зазначив, що росіяни вчергове вдарили по цивільній інфраструктурі. Внаслідок удару у Сумах є перебої з електропостачанням.
Він розповів, що РФ поцілила у житловий сектор одного зі старостинських округів. Григоров додав, що наразі відбувається уточнення щодо пошкоджень та можливих постраждалих.
Очільник ОВА закликав місцевих жителів перебувати у безпечних місцях, оскільки зберігається загроза повторних ударів.
У "Сумиобленерго" повідомили, що частина Сум залишилась без світла через удар російських окупантів. Крім того, продовжують діяти графіки погодинних відключень. Наразі енергетики працюють над відновленням електропостачання.
Обстріл України 24 листопада
Нагадаємо, в ніч на 24 листопада росіяни випустили по Україні 162 дрони різних типів. Українська ППО збила та подавила 125 ворожих безпілотників.
Зафіксовано влучання 37 ударних дронів на 15 локаціях, а також падіння збитих на одній локації. Найбільше постраждали об’єкти цивільної інфраструктури та приватні домогосподарства на Харківщині, Чернігівщині, Дніпропетровщині.
Зазначимо, ввечері 23 листопада російські війська масовано атакували Харків дронами. У місті зафіксовано приліт в один з будинків, відомо про жертви і постраждалих.
Крім того, російські окупанти вночі дронами атакували портову інфраструктуру Одеської області. В результаті виникла пожежа на одному з суден.
Зранку армія РФ вдарила безпілотником по Чернігову. В результаті атаки пошкоджено приватний будинок, виникла пожежа. Відомо про двох постраждалих - 2002 та 2006 років народження.