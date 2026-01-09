Удар "Орєшніком" по Львівщині: у Повітряних силах розкрили тактику росіян
Росія застосовує по Україні балістичні ракети середньої дальності, намагаючись залякати Захід і вплинути на партнерів України. Удар "Орєшніком" по Львівській області має демонстративний і медійний характер.
Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів начальник управління комунікації командування Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.
"Ми не знаємо, як там Путін (російський диктатор Володимир Путін- ред.) називає "Арєшнік". Ми говоримо про ракету балістичну, ракету балістичної середньої дальності. Звісно, це зброя, якою вже не вперше Путін лякає Захід. Скажімо так, застосовує по Україні", - пояснив Ігнат.
За його словами, минулого разу по Дніпру була приблизно така атака, "але сьогодні це Львівщина".
Як розповів представник Повітряних сил, такими ударами РФ намагається створити гучний інформаційний ефект і показати нібито здатність бити поблизу кордонів країн НАТО.
"Таким чином противник робить потужну і медійну тему, тому що потрібно залякати Захід. Мовляв "ми б’ємо далеко, б’ємо аж під кордони країн НАТО". Географічне розташування Львова, зрозуміло, близько до Польщі. Тому противник обрав цей регіон, щоб провести такі дії атакувальні з метою впливу на наших партнерів", - зазначив Ігнат.
Він також пояснив, що масовані удари по Україні мають на меті не лише тиск на міжнародних партнерів, а й залякування населення, особливо напередодні похолодання.
"Крім того, паніка, звісно, напередодні морозів, масові удари. Ви ж розумієте, що б’ють по об’єктах критичної інфраструктури практично по всіх регіонах. Це і Київ, і Запоріжжя, бачили Дніпро, відключення світла. Це робиться з метою впливу на населення зокрема", - додав Ігнат.
Удар "Орєшніка" по Львівській області
Нагадаємо, сьогодні вночі у Львівській області пролунала серія вибухів після повідомлення, що Росія здійснила пуски з полігону "Капустин Яр" в Архангельській області.
Після цього місцева влада заявила про приліт по об'єкту критичної інфраструктури та часткове відключення газопостачання.
Згодом в Повітряному командуванні "Захід" повідомили, що балістична ракета, якою вдарили по Львівській області, летіла зі швидкістю 13 тисяч кілометрів на годину, її тип буде встановлено після вивчення всіх її елементів.
Російський режим поспішив підтвердити запуск балістичної ракети на Львів. При цьому у РФ згадали фейк про нібито "атаку на резиденцію" Путіна та цим пояснили свій черговий теракт.
Втім, у Повітряних силах не підтвердили удар "Орєшніком", але вказали місце запуску саме полігон Капустин Яр, де базуються ракети такого типу.
Що це за ракета і в чому її небезпека - читайте в матеріалі РБК-Україна.