ua en ru
Пт, 09 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

"Орєшнік", "Калібри" та "Шахеди": чим РФ била по Україні та як відпрацювала ППО

П'ятниця 09 січня 2026 08:59
UA EN RU
"Орєшнік", "Калібри" та "Шахеди": чим РФ била по Україні та як відпрацювала ППО
Автор: Константин Широкун

Російські війська у ніч на 9 січня завдали комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних дронів, а також ракет морського та наземного базування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Загалом радіотехнічними військами Повітряних сил виявлено та здійснено супровід 278 засобів повітряного нападу – 36 ракет та 242 дрони різних типів. Основним напрямком удару стала Київщина.

Повідомляється, що ворог запустив по Україні такі повітряні цілі:

242 ударних БпЛА типу Shahed, "Гербера" та безпілотники інших типів із напрямків Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ РФ, Чауда, Гвардійське ТОТ АР Криму, а також Донецька;

  • 13 балістичних ракет "Іскандер-М/С-400";
  • 22 крилатих ракет "Калібр" із акваторії Чорного моря;
  • 1 балістичну ракету середньої дальності із полігону Капустин Яр Астраханської області РФ.

Варто зазначити, що у Повітряних силах не підтвердили удар "Орєшніком", але вказали місце запуску балістичну ракету середньої дальності, а саме полігон Капустин Яр, де базуються ракети такого типу.

Напад РФ відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, протиповітряною обороною збито, або подавлено 244 повітряні цілі:

  • 226 ворожих БпЛА;
  • 8 балістичних "Іскандер-М/С-400";
  • 10 крилатих ракет "Калібр".

При цьому зафіксовано влучання 18 ракет та 16 ударних дронів на 19 локаціях.

&quot;Орєшнік&quot;, &quot;Калібри&quot; та &quot;Шахеди&quot;: чим РФ била по Україні та як відпрацювала ППО

Комбінований удар по Україні 9 січня

Війська РФ вночі 9 січня масовано атакували Україну. Відомо про численні пошкодження житлових будинків, критичної інфраструктури, загоряння автомобілів, складських приміщень, гаражів тощо.

Так, у Києві відомо про десятки постраждалих та 4 загиблих, окрім того пошкоджені будинки, виникло кілька пожеж. Серед загиблих – медпрацівник, що прибув надавати допомогу постраждалим. Його колеги теж травмовані.

Окрім того, у Львові в ніч з 8 на 9 січня пролунала серія гучних вибухів. У мережі написали про удар російською балістичною ракетою "Орєшнік". Повітряне командування "Захід" підтвердило, що ракета летіла по балістичній траєкторії зі швидкістю близько 13 тисяч км на годину.

Читайте РБК-Україна в Google News
ППО Обстріл Києва Вторгнення Росії до України
Новини
Залпи балістики і "Калібрів", є проблеми зі світлом та водою: все про наслідки атаки на Київ
Залпи балістики і "Калібрів", є проблеми зі світлом та водою: все про наслідки атаки на Київ
Аналітика
Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка