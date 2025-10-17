Десятки водовозів і точок: де у Львові знайти питну воду в разі НС (список адрес)

У Львові на тлі регулярних ворожих атак і наближення зими перевіряють, як працюватиме критична інфраструктура за різних сценаріїв надзвичайних ситуацій. Місто "протестували", зокрема, на випадок повної відсутності централізованого водопостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Львівської міської ради.

Як Львів готується до повної відсутності води

Українцям пояснили, що мета "навчань" - переконатися, що навіть у найважчих умовах:

львів'яни - матимуть доступ до води;

всі служби - знатимуть чіткий алгоритм дій.

Перший заступник міського голови Андрій Москаленко розповів, що у разі надзвичайної ситуації "основний сценарій передбачає запуск генераторів для забезпечення подачі води до перших поверхів будинків".

"Водночас ми готуємо й резервний, найкритичніший, варіант - підвіз води мешканцям у разі повної відсутності централізованого постачання", - повідомив він.

Уточнюється, що для цього у Львові буде розміщено, зокрема, понад 60 стаціонарних цистерн (їхнє наповнення здійснюватимуть загалом понад 20 водовозів).

"У залежності від потреби може залучатися різна кількість. Сьогодні ми перевірили частину техніки та координацію дій служб. Також публікуємо перелік з локаціями всіх пунктів. Просимо львів'ян ознайомитися з ними заздалегідь, щоб у разі потреби знати, де можна отримати воду", - наголосив Москаленко.

У разі НС у місті будуть працювати водовози (фото: city-adm.lviv.ua)

Скільки "точок" з водою буде в місті на випадок НС

За найгіршого сценарію - у разі повної відсутності води в громаді, для її розвезення планують задіяти комунальні та приватні машини. Також в усіх районах визначено понад 60 локацій, де можна буде набрати воду.

Директор ЛМКП "Львівводоканал" Дмитро Ванькович розповів, що всі об'єкти водопостачання (водозабори та насосні станції) - обладнані генераторами. Це дозволяє забезпечити належний тиск у мережі й подавати воду до перших поверхів будинків.

Він уточнив, що у випадку повного блекауту підприємство зможе підтримувати тиск у мережі на резервному живленні до 30 днів.

Якщо ж з тих чи інших причин зробити цього не вдасться - задіють водовози та розгорнуть стаціонарні пункти, де мешканці зможуть набирати воду.

"На такий випадок кожен водовоз знає свій маршрут - місце завантаження і пункт роздачі води на визначених локаціях. Весь процес координує наш диспетчер, щоб у разі необхідності оперативно реагувати на ту чи іншу потребу", - пояснив Ванькович.

На випадок НС кожен працівник має знати свої обов'язки (фото: city-adm.lviv.ua)

Відомо, що підприємство закупило більше 60 ємностей різного об'єму (які в разі потреби можна оперативно розмістити на затверджених локаціях).

Крім ємностей та автоцистерн для роздачі води, у місті готові також встановити 18 пересувних водорозбірних установок (вони під’єднані до міської водопровідної мережі й дозволяють одночасно набирати питну воду з кількох кранів у місцях, де тимчасово обмежено централізоване водопостачання).

Уточнюється, що їх використовують лише тоді, коли вода в мережі є, але через відсутність електропостачання на насосних станціях вона не може надходити до багатоповерхових будинків.

Разом із тим українцям нагадали, що на території міста розташовано:

12 водонапірних колонок;

30 природних джерел;

20 свердловин у межах міста (які в критичний момент можуть також бути джерелом питної води).

Крім того, людей закликали вже зараз бути готовими до різних ситуацій та мати вдома необхідний запас води.

Де у Львові будуть розташовані водовози

Згідно з інформацією Львівської міської ради, водовози будуть доступні для громадян у різних районах.

Галицький район;

вул. Мушака, 30 а;

вул. Тарнавського, 104;

перехрестя вул. Кривоноса - Довбуша.

Франківський район:

вул. Володимира Великого, 26 ("Рошен");

вул. Наукова, 35 а;

вул. Наукова, 30;

вул. Трускавецька, 2 (ЖК "Парус").

Залізничний район:

с. Рясне-Руське, пл. Незалежності, 1;

селище Рудно, вул. Ю. Липи, 1;

вул. Каховська, 8;

вул. Братів Міхновських, 33;

вул. Петлюри (ЖК "Добра оселя").

Шевченківський район:

вул. Миколайчука, 26-28;

перехрестя вул. Джерельна - Базарна;

перехрестя вул. Грінченка - Мазепи;

вул. Панча, 26.

Личаківський район:

вул. Пасічна, 49-51;

вул. Пасічна, 62-64;

пл. Митна, 1;

вул. Ковельська, 37 (територія церкви).

Сихівський район:

вул. Тракт Глинянський, 161;

пл. Івана Павла ІІ, 1 (навпроти церкви);

просп. Червоної Калини, 36-40.

Водовози у Львові пройшли "навчання" на випадок НС (фото: city-adm.lviv.ua)

Розташування водорозбірних установок у Львові

Водорозбірних установок у Львові й на околицях на випадок надзвичайних ситуацій - також чимало.

Галицький район:

вул. Тарнавського, 106 а;

вул. Кримська, 26;

вул. Дзиндри, 7;

вул. Льва, 4;

вул. Замкова, 4;

вул. Кирила і Мефодія, 17;

вул. Самчука, 13 (Стрийський парк);

вул. Стрийська, 15 (Стрийський парк);

вул. Стуса, 47.

Франківський район:

вул. Чупринки, 85;

пл. Кропивницького, 1;

вул. Героїв УПА - Смаль-Стоцького (парковка);

вул. Княгині Ольги, 98-100;

вул. Рубчака, 8;

вул. Володимира Великого, 10 (ЖК "Америка");

вул. Симоненка, 7 а;

вул. Кульпарківська, 125 а;

вул. Наукова, 16 а;

вул. Наукова, 58;

вул. Величковського, 50.

Залізничний район:

вул. Роксоляни, 57;

вул. Повітряна, 92;

вул. Широка, 68;

вул. Вигоди, 27 а;

вул. Кульчицької, 9;

вул. Патона, 27 а;

вул. Виговського, 77;

селище Рудно, вул. Грушевського, 56;

селище Рудно, вул. Джерельна, 3;

Шевченківський район:

вул. Шевченка, 388;

вул. Шевченка, 350;

вул. Щурата, 10;

вул. Миколайчука, 14 а;

вул. Грінченка, 3;

вул. Кревецького, 3;

вул. Сорочинська, 6;

вул. Масарика, 2 а;

вул. Торф'яна, 4;

вул. Ю. Липи, 39;

вул. Під Голоском, 19;

вул. Золота, 21;

м. Дубляни, Шевченка, 20/26 (кінцева зупинка).

Личаківський район:

перехрестя вул. Заньковецької - Лисенка;

вул. Личаківська, 175-177;

вул. Міжгірна, 50;

вул. Ю. Руфа, 4;

перехрестя вул. Лисинецька - Пасічна;

вул. Китайська, 12 а;

вул. Шафарика, 16 а;

вул. Зелена, 111;

м. Винники, вул. Галицька, 88 а;

м. Винники, вул. Винна Гора, 8;

м. Винники, вул. Кільцева, 2 а;

м. Винники, вул. Галицька, 31;

м. Винники, вул. Лісна-Влоха, 10.

Сихівський район:

просп. Червоної Калини, 81;

вул. Сихівська, 16 а;

просп. Червоної Калини, 109;

просп. Червоної Калини, 66;

вул. Зубрівська, 1;

вул. Угорська, 2;

вул. Скорини, 34;

вул. Стрийська, 101;

вул. Дністерська, 27;

вул. Енергетична, 16;

вул. Дунайська, 32.

Питна вода для мешканців і гостей Львова буде у різних локаціях (фото: city-adm.lviv.ua)

Місцерозташування пристроїв для роздачі води

Громадянам розповіли також, де можуть бути розташовані пристрої для роздачі води (у різних районах міста).

Галицький район:

пл. Ринок, 1;

просп. Свободи, 24-26 (Оперний театр);

просп. Свободи (біля фігури Богородиці).

Франківський район:

вул. Пулюя, 28 - Трускавецька (2 шт);

вул. Горбачевського, 24 ("Медик").

Залізничний район:

вул. Широка, 83;

вул. Виговського, 67-69;

вул. Ряшівська, 13-15.

Шевченківський район:

вул. Щурата, 5-7;

вул. Лінкольна, 53.

Личаківський район:

вул. Пасічна, 87 (територія церкви);

вул. Личаківська, 175 а (територія церкви);

перехрестя вул. Заньковецької - Лисенка;

пл. Митна.

Сихівський район:

вул. Хоткевича, 38;

вул. Хуторівка, 42;

вул. Вернадського, 28;

вул. Трильовського, 14.

Львів готують до повної відсутності води (фото: city-adm.lviv.ua)