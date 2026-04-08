"Будуть великі гроші": Трамп зробив першу заяву після перемир'я з Іраном

Президент США Дональд Трамп виступив із першою заявою після того, як раніше вночі він оголосив про згоду на двотижневе перемир'я з Іраном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у соцмережі Truth Social.

Насамперед Трамп почав з того, що сьогодні "важливий день для миру в усьому світі". Він фактично натякнув, що досить уже воєн, і що найближчим часом очікується багато чого хорошого, включно із заробітком грошей.

Також лідер США явно дав зрозуміти, що Вашингтон відіграватиме свою роль в Ормузькій протоці.

"Іран хоче цього, з них вистачить! Те ж саме стосується і всіх інших! Сполучені Штати Америки допоможуть із проблемою заторів в Ормузькій протоці. Буде багато позитивних дій! Будуть зароблені великі гроші. Іран зможе почати процес відновлення. Ми будемо завантажуватися всілякими припасами і просто "будемо поруч", щоб переконатися, що все пройде добре", - сказав Трамп.

Він додав, що впевнений упевнений у своїх словах і вважає, що, як і в США, цей момент може стати "золотим віком Близького Сходу".