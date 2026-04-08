"Будуть великі гроші": Трамп зробив першу заяву після перемир'я з Іраном
Президент США Дональд Трамп виступив із першою заявою після того, як раніше вночі він оголосив про згоду на двотижневе перемир'я з Іраном.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у соцмережі Truth Social.
Насамперед Трамп почав з того, що сьогодні "важливий день для миру в усьому світі". Він фактично натякнув, що досить уже воєн, і що найближчим часом очікується багато чого хорошого, включно із заробітком грошей.
Також лідер США явно дав зрозуміти, що Вашингтон відіграватиме свою роль в Ормузькій протоці.
"Іран хоче цього, з них вистачить! Те ж саме стосується і всіх інших! Сполучені Штати Америки допоможуть із проблемою заторів в Ормузькій протоці. Буде багато позитивних дій! Будуть зароблені великі гроші. Іран зможе почати процес відновлення. Ми будемо завантажуватися всілякими припасами і просто "будемо поруч", щоб переконатися, що все пройде добре", - сказав Трамп.
Він додав, що впевнений упевнений у своїх словах і вважає, що, як і в США, цей момент може стати "золотим віком Близького Сходу".
Що сталося
Нагадаємо, що за кілька годин до закінчення ультиматуму США цієї ночі, президент Дональд Трамп заявив, що погодився на двотижневе перемир'я з Іраном в обмін на відкриття Ормузької протоки.
За його словами, за ці два тижні сторони планують досягти остаточної угоди про мир. За даними в медіа, перші прямі переговори між США та Іраном від початку війни заплановані вже на п'ятницю, 10 квітня, у столиці Пакистану. Американську делегацію, ймовірно, очолить віцепрезидент США Джей Ді Венс.
Однак ситуація з Ормузькою протокою поки що незрозуміла. Трамп у згаданому пості вище натякає на роль США, хоча Іран дав зрозуміти, що контроль за проходом через Ормузьку протоку буде за ним.
Зокрема, угода про двотижневе перемир'я передбачає, що Тегеран на цей час відкриває Ормузьку протоку. Але пересування здійснюватиметься в координації з іранськими військами. Також у ЗМІ з'явилася інформація, що Іран та Оман братимуть плату за прохід суден через протоку.