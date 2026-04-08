"Будут большие деньги": Трамп сделал первое заявление после перемирия с Ираном
Президент США Дональд Трамп выступил с первым заявлением после того, как ранее ночью он объявил о согласии на двухнедельное перемирие с Ираном.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в соцсети Truth Social.
В первую очередь Трамп начал с того, что сегодня "важный день для мира во всем мире". Он фактически намекнул, что хватит уже войн, и что в ближайшие время ожидается много чего хорошего, включая заработок денег.
Также лидер США явно дал понять, что Вашингтон будет отыгрывать свою роль в Ормузском проливе.
"Иран хочет этого, с них хватит! То же самое касается и всех остальных! Соединенные Штаты Америки помогут с проблемой заторов в Ормузском проливе. Будет много позитивных действий! Будут заработаны большие деньги. Иран сможет начать процесс восстановления. Мы будем загружаться всевозможными припасами и просто "будем рядом", чтобы убедиться, что все пройдет хорошо", - сказал Трамп.
Он добавил, что уверен уверен в своих словах и считает, что как и в США, этот момент может стать "золотым веком Ближнего Востока".
Что произошло
Напомним, что за пару часов до истечения ультиматума США этой ночью, президент Дональд Трамп заявил, что согласился на двухнедельное перемирие с Ираном в обмен на открытие Ормузкого пролива.
По его словам, за эти две недели стороны планируют достичь окончательной сделки о мире. По данным в медиа, первые прямые переговоры между США и Ираном с начала войны запланированы уже на пятницу, 10 апреля, в столице Пакистана. Американскую делегацию, вероятно, возглавит вице-президент США Джей Ди Вэнс.
Однако ситуация с Ормузским проливом пока неясна. Трамп в упомянутом посте выше намекает на роль США, хотя Иран дал понять, что контроль по проходу через Ормузский пролив будет за ним.
В частности, сделка о двухнедельном перемирии предусматривает, что Тегеран на это время открывает Ормузский пролив. Но передвижения будет осуществляться в координации с иранскими войсками. Также в СМИ появилась информация, что Иран и Оман будут брать плату за проход суден через пролив.